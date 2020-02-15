Kaymakam Duru'dan Şahmelik mahallesine ziyaret

Develi Kaymakamı Murat Duru, Şahmelik mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mahalle sakinleri ile sohbet ederek, sıkıntılarını dinleyen Develi Kaymakamı Murat Duru, "Yine ülkemize ve milletimize emperyalist kan emici kumpasçıların ve onların gayrimeşru bir şekilde uşaklığına soyunmuş PKK, YPG, DAEŞ, DHKPC ve FETÖ/PDY hainlerinin oynadığı oyunlarla ilgili insanımızı aydınlatmamız lazım. Bu kapsamda her fırsatta sıcak ve samimi sohbet ortamlarında bir taraftan İnsanlarımızın moralini ve öz güvenini yükseltmeye çalışırken, diğer taraftan da emperyalist kumpasçıların ve onların uşaklığına soyunmuş kanı bozuk hainlerin oyunlarına panzehir olacak; milletle devletin el ele, gönül gönüle olması gerektiği, hava ve suya ne kadar ihtiyacımız varsa bilinçli bir şekilde birlik ve beraberliğimize de o kadar ihtiyacımız olduğunu, çocuklarımızı inançlı, ahlaklı ve çağın şartlarına uygun donanımda yetiştirmemiz gerektiğini, çocuklarımızın geleceği ve ülke ekonomimiz için üretken bir şekilde hep beraber çok ama çok çalışmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duru'ya, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve ilçe protokolü de eşlik etti.

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