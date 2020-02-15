Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı 

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KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hatice Güneri (70) öldü, kızı Fatma İsmailoğulları (38) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda meydana geldi. Ümit İ. (25) yönetimindeki 66 AY 546 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Güneri ile kızı Fatma İsmailoğulları'na çarptı. Ağır yaralanan anne ve kızı, gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Güneri, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kızı Fatma İsmailoğulları ise tedaviye alındı. Sürücü, gözaltına alındı.



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