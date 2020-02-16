Prof. Dr. Nurullah Genç'in 'Başarı Bedel İster' Konferansına büyük ilgi gösterildi

Yeşilhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Nurullah Genç'in konuşmacı olarak katıldığı 'Başarı Bedel İster' konulu konferansa büyük ilgi gösterildi.

Belediyenin Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konferansa İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçe protokolü ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Prof. Dr. Nurullah Genç, katılımcılara kendi yaşantısından örnekler verdiği 'Başarı Bedel İster' konferansında, "Başarının 4 temel unsuru var. Bir, yeteneklerinizi tahlil edin. İki bilgilenmeniz lazım, okumanız lazım. O yetenek alanı ile ilgili bilgilenmeniz lazım. Üç, tecrübe, yetişmiş insanlardan hayatın çemberinden geçmiş insanlardan bilgiyi nasıl uygulayacağınıza dair destekler alacaksınız. Dördüncüsü, motivasyon ve istek" diye konuştu.

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