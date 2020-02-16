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Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan Yöresel Ürünler Fuarı'nı gezdi. Başkan Büyükkılıç, fuarda yer alan esnaflar ve alışveriş için gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan Yöresel Ürünler Fuarı’nı gezdi. Başkan Büyükkılıç, fuarda yer alan esnaflar ve alışveriş için gelen vatandaşlarla sohbet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan Kayseri’den ve il dışından esnafların bulunduğu Yöresel Ürünler Fuarı’nı gezdi. Fuardaki tüm stantları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, satışı yapılan ürünleri inceledi ve esnaflarla sohbet etti.
Alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Memduh Büyükkılıç, fuar ziyareti sırasında esnaflar ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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