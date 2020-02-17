Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda son 2 haftaya girildi

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Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda heyecan tavan yaptı. Hem şampiyonluk yarışı, hem de ligde kalma mücadelesinde son 2 haftaya girildi. 3 takım şampiyonluk mücadelesi verdiği B Grubunda 3 takım ise ligde kalma mücadelesi veriyor. İşte 20.haftada alınan toplu sonuçlar;

Gültepespor 30 Tomarza Belediyespor

Makftispor 01 Palasspor

Sanayi Esnafspor 31 Kayseri Kafkasspor

Argıncık Esnafspor 21 Akkışla Gençlikspor

Kayserigücü FK 30 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Kayseri OSB Atletikspor (BAY)

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