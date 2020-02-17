Refüje çıktı yayaya çarptı Kayseri'de meydana gelen iki trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı

Kayseri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, meydana gelen bir kazada direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil refüje çıkarak yol kenarındaki yayaya çarptı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi Sivas Caddesi ile Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı kesişiminde meydana gelen kazada, kavşağa hızlı giren ve direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil refüje çıktı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya otomobilden kaçmaya çalıştı ancak refüje çıkarak şahlanan otomobilin çarpması ile kendini yerde buldu. Yaralı 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

MOBESE kameralarına takılan bir diğer kazada ise Sivas Caddesi ile Cırgalan Caddesi kavşağında direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, tramvay durağının korkuluklarına çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.

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