Sual Altın İnşaat yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın; "Bu basit bir şantaj olayı ya da itibarsızlaştırma çabası gibi algılansa da etraflıca bakıldığında karanlık güç odakları tarafından kurgulanmış olduğu apaçık ortada bulunan bir oyuna geldik, komploya uğradık. Adli mercilerimize ve emniyet güçlerimize olan güvenimiz, devletimize olan inancımız sonsuzdur" dedi.

Suat Altın; "Geçtiğimiz günlerde amacının ne olduğunu devletimizin ilgili birimlerinin ortaya koyacağına şüphe duymadığım bir komplo sonucunda onur ve şerefime yönelik alçak saldırılara hedef oldum" sözleriyle başladığı açıklamasına; "Bu basit bir şantaj olayı ya da itibarsızlaştırma çabası gibi algılansa da etraflıca bakıldığında karanlık güç odakları tarafından kurgulanmış olduğu apaçık ortada bulunan bir oyuna geldik, komploya uğradık. Kurulan tuzak cep telefonları ile kayıt altına alınarak kamuoyuna servis edilmiş ve yıpratma operasyonuna kamuoyu da alet edilmek istenmiştir. Bu süreçte sosyal medya ve bazı basın kuruluşları da bu oyuna alet edilmiş, haysiyet cellatlığına çanak tutmuşlardır. Sevgili hemşehrilerim; 17/25 olaylarından sonra şahsımın ve şirketimin aldığı tavır sonrasında karanlık güç odakları tarafından birçok tehdit ve hamleye maruz kaldım. Ancak bu denli aşağılık bir saldırıda bulunabileceklerine hiç ihtimal vermemiştim. Her daim devletimizin yanında saf tutmuş olmamızın intikamını bir şekilde almayı hedeflediğinden şüphe duymadığım karanlık güç odaklarına eyvallah etmeyeceğiz. Haysiyet cellatlığı yapan komplocularla ilgili ve sonrasında yapılan yayınlarla ilgili devletimizin ilgili birimlerine gerekli bütün başvuruları yaptık. Adli mercilerimize ve emniyet güçlerimize olan güvenimiz, devletimize olan inancımız sonsuzdur. Bu süreçte dostu da düşmanı da gördük. Beni tanıyan, bilen alçak saldırı sonucu öngörüsü ile fiilen ve manen bizden yana tavır sergileyen, dualarını esirgemeyen tüm dostlarıma da sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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