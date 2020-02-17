Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Talasgücü Belediye-Kayserigücü: 5-0

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Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi'nde oynanan 15. haftasında karşılaştığı Kayserigücü'nü 50 gibi farklı bir skor ile mağlup eden Talasgücü Belediyespor, 15. galibiyetine imza atarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Yusuf Uğurlu xxx, Barışcan Ateş xxx, Sema Çetin xxx

Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Ahmet Karahan xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, Muharrem Sahar xx (Dk. 68 Ali Ilık xx), Kubilay Kaan Türk xx (Dk. 68 Ahmed Said Güneş xx), Abdulsamet Demirel xxx (Dk. 85 İsmail Işık x), Furkan Köylü xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx

Kayserigücü: Abdullah Samet Kavun x, Emre Mert Zencir x (Dk. 42 İsmail Uğur x), Harun Yıldız x, Mehmethan Karahan x (Dk. 68 Akif Keman x), Seyfettin Gülmez x, Umut İzzet Yılmaz x, Murat Çelik x (Dk. 75 Ahmet Taş x), Yusuf Salih Şengül x, Zekai Kepezkaya x, Adem Halis x

Goller: Uğur Taşpınar Dk. 20 ve 80 , Dursun Erdem Yıldız Dk. 30 , Ali Avcı Dk. 44 ve 88 (Talasgücü Belediyespor)

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