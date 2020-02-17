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Erciyes Ortaokulu’ndan satrançta iki kupa

İHA

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği 'Okullar Arası Satranç İl Birinciliği' müsabakalarında Develi Erciyes Ortaokulu Yıldız Kızlar Takımı il ikinciliği elde ederken, Küçük Kızlar Takımı da il üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Erciyes Ortaokulu’ndan satrançta iki kupa

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği ‘Okullar Arası Satranç İl Birinciliği’ müsabakalarında Develi Erciyes Ortaokulu Yıldız Kızlar Takımı il ikinciliği elde ederken, Küçük Kızlar Takımı da il üçüncüsü olma başarısı gösterdi.
Satranç sporcuları okul müdürü Süleyman Önder ve okul öğretmenleri Hasan Duymaz ve Hüseyin Hastoprakcılar ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.
Develi’nin satranç sporunda Kayseri’nin en başarılı ilçesi olduğunu belirten ve öğrencilere hediyeler veren Başkan Mehmet Cabbar, “Yavrularımızı bu güzel başarılarından ve Develimizi layıkıyla temsil etmelerinden dolayı tebrik ediyor, siz kıymetli öğretmenlerimize de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizlerin sayesinde inanıyorum ki satrançta ilçemiz çok daha güzel başarılara imza atacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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