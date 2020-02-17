Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Şimşekspor: 1 - Belsinspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme 18.hafta maçında Kocasinan Şimşekspor ile lider Belsinspor 11 berabere kaldı.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Burak Altınel x, Furkan Ulu x, Turan Çelik x
Kocasinan Şimşekspor: İbrahim Büyükyıldız x, Emirhan Yıldırım x, Atakan Kökkaya x, Mustafa Alval x, Erdin Kaynar x, Ümit Ergüner x (Resul Eroğlu dk.90+2 ?), Uğur Canbolat xx, Abdullah Enes Ozan x (Okan Özdemir dk.77 x), Berkay Arı x, Erman Çilsal xx, Cemil Aladağ x (Halil Aladağ dk.67 x)
Belsinspor: Ali Özkan x, Mehmet Ali İmren xx, Rafet Kayapınar x, Tarık Türker Mutlu x, Ömer Gün x, Uğur Özdemir x, Mücahit Baykaldı x, Turgut Yetük x, Şenol Büyükçekiç x (Alaattin Öztekin dk.76 x), Hasan Yazgan x (Vedat Daşcı dk.90+2 ?), Aydemir Yavuz xx
Goller: Erman Çilsal (dk.90 pen) (Kocasinan Şimşekspor), Aydemir Yavuz (dk.75) (Belsinspor)
Kırmızı Kartlar: Samet Altınbuğa (dk.90+1) (Kocasinan Şimşekspor), Turgut Yetük (dk.57) (Belsinspor)
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-