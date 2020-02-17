MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı'ndan Otizmli Çocuklara Unutulmaz Gösteri

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MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı'nın otizmli çocuklara ve ailelerine yönelik olarak düzenlediği gösteri büyük ilgi gördü.

MHP il Teşkilatı'nda düzenlenen gösteriye ilçe Başkan Yardımcısı Ali Yılmaz, Teşkilatlandırma Başkanı Berkant Yıldız, Kocasinan İlçe Kadın Kolları Başkanı Mihriban Çimen, 4. Bölge Başkanı İdris Duru, otizmli çocuklar ve aileleri ve öğretmenleri katıldı.

İllüzyonist Sidora'nın gösterisi ile otizmli çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

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