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'Banyodan su sızma' cinayetinin sanığına 13 yıl 4 ay hapis

DHA

KAYSERİ'de evinin banyosundan alt kattaki daireye su sızdığı için tartıştığı komşusu Veysel Kuşoğlu'nu (48), tabancayla vurarak öldüren Serkan Karakaya (38), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 23 Şubat'ta Talas ilçesinde meydana geldi. Veysel Kuşoğlu, apartmanın girişinde karşılaştığı komşusu Serkan Karakaya ile üst kattan banyosuna su sızdığı için tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Karakaya üzerindeki tabancayla, Veysel Kuşoğlu'nu vurarak öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Karakaya, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak ceza evine konuldu. Olay sırasında Veysel Kuşoğlu'nun yanında bulunan ağabeyi Ali Kuşoğlu ise, 'Silahla tehdit' suçundan gözaltına alındı ve tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkmesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Serkan Karakaya ile 'Silahla tehdit' suçundan tutuksuz yargılanan Veysel Kuşoğlu'nun ağabeyi Ali K. karar duruşmasında hazır bulundu. Pişman olduğunu ifade eden sanık Karakaya, "Silahla araçtan inmedim. Silahla inseydim her türlü eylemi yapardım. Yapmış olduğum eylemden dolayı pişmanım" dedi. Ali K. ise, "Silah katilin elindeydi. Şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Serkan Karakaya'yı, 'Tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.  Heyet, müşteki sanık Ali K.'yi ise, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 10 ay hapis ve 500 TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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