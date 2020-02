AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "Başkan Akay, Turhal'da bir destan yazmıştır" "Tüm fabrikalar kapansa dahi Turhal Şeker Fabrikası kapanamaz" AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, "Çiftçinin yüzünün güldüğünü görmekten dolayı mutluyuz"

2020 Çiftçi eğitim programlarını ilk olarak Turhal ve bölgelerinde başlatan Kayseri Şeker’in, Turhal Şeker Fabrikası’nda düzenlediği eğitim seminerine, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan’ın, Turhal Şeker’in yakaladığı başarı ile ilgili söylediği sözler damga vurdu. Milletvekili Arslan, “Çiftçimizin yüzü güldüğü için bizim de yüzümüz gülüyor” derken, Milletvekili Yusuf Beyazıt ise Başkan Hüseyin Akay’ın Turhal Şeker’i satın alarak adeta bir destan yazdığını, Kayseri Şeker’in pancar üretimi noktasında çiftçinin umudu haline geldiğini söyledi.

“ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜN GÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ”

Çiftçi eğitim, değerlendirme ve istişare toplantılarının Turhal Şeker Fabrikası’nda düzenlenen toplantısında, konuşan Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Turhal Şeker’in özelleştirmenin yüz akı olduğunu belirterek, “Gece saat iki buçukta meclis çalışmaları bitti ve ben hemen yola çıkarak saat beş buçukta Turhal’a geldim. Yusuf Bey de sabah yola çıkarak buraya geldiler. Emin olun sadece bu toplantıya katılmak için buraya geldik, yoksa Ankara’da kalacaktık. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan ve sizin yüzünüzün güldüğünü görmekten dolayı mutluyuz. Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Turhal Şeker gerçekten de özelleştirmenin yüz akıdır. Çiftçimizin yüzü güldüğü için bizim de yüzümüz gülüyor. Gelecekten de çok ümitliyiz. Gelecek günlerde çiftçimiz daha çok para kazanacak, Tokat’a daha çok katma değer sağlayacak. Biz Tokat Milletvekilleri olarak Sayın Tarım Bakanımıza giderek, kotamızın artırılmasını konusunda taleplerimizi ilettik. Bakanımız da şaşırarak, ‘Kimse kota istemezken siz neden kota istiyorsunuz?’ dedi. Dedik ki, Tokat’ın kalkınmasında en önemli unsur tarımdır, tarım sektöründe de en önemli pay şeker pancarı ve şeker fabrikasıdır. Bakan bey sağ olsunlar bu konuda çalışma yapılması için hemen ilgili kuruma bir talimat verdi. Bizler buna ek olarak tarımla ilgili yatırımları da gün gün, ay ay takip ediyoruz. İnşallah Turhal barajımızın sulama sistemini ihale edeceğiz ve böyle büyük bir yatırımı Turhal bölgemize kazandıracağız. Sadece bu yıl yaptığımız, Devlet Su İşleri yatırımı olan sulama, baraj, gölet, taşkın koruma ve benzeri ilave çalışmalardan 500 milyon liralık yatırım aldık. İnşallah bunların ihalelerini de peyderpey gerçekleştireceğiz, tesisleri hep birlikte açacağız ve ekmeğimizi hep birlikte büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

“BAŞKAN AKAY TURHAL’DA BİR DESTAN YAZMIŞTIR.

Toplantıda konuşan Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ise Başkan Hüseyin Akay’ın Turhal Şeker’i alarak adeta bir destan yazdığını belirterek, Türkiye’deki tüm şeker fabrikalarının kapanması söz konusu olsa bile, Turhal Şeker’in kapanmasının mümkün olmayacağını söyledi. Beyazıt, özelleştirme noktasında tavırlarının, şeker fabrikalarının pancar üreticileri kooperatiflerince satın alınmasından yana olduğunu belirterek, “Şeker fabrikalarının satılma kararını alan iktidar, rahmetli Ecevit iktidarıdır. Mademki satılacak, ben bir iş adamı değil, buraları pancar üreticilerinin kooperatifleri almalıdır diye düşünüyorum. Önce Turhal’daki kardeşlerimize bunu söyledik, sonra da Hüseyin beyle görüştük. Allah razı olsun, gerçekten çok teşekkür ediyorum kendisine. Hüseyin Bey burayı satın almış ve bir destan yazmıştır. Bütün şeker fabrikaları kapanmış dahi olsa, sahibi pancar üreticileri olan Turhal Şeker’in kapanması imkan dahilinde değildir. Bakın ne oldu? O dönemde ilçe başkanımız bana ulaştı ve Turhal Şeker’in çiftçisine avans ödemesi yapılması lazım denildi, o dönem daha Kayseri Şeker, Turhal Şeker’in devir işlemlerini yapmamış, hesabı kitabı teslim almamıştı. Ben Hüseyin beyi arayarak durumu izah ettim ve çiftçilerimizin avansları hemen ödendi. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatı ile insanların sağlığına sıhhatine zarar veren, Amerikan menşeili nişasta bazlı şekerin kotası düşürüldü. O kotayı kanunla, önce yüzde 10’dan yüzde 5’e sonra da yüzde 2 buçuğa çektik. Türk Şeker tarafından verilen avans sayısı 3’ten 6’ya çıkarıldı. Türk Şeker 3 avans ile toplam 39 lira öderken, şu anda 6 avansta toplam ton başına 68 lira ödeniyor. Allah aşkına bu imkânlar çiftçilere verilen büyük destekler değil mi? Daha önceleri bir kampanya döneminde 60 kez duran fabrika, bu kampanya da hiç durmadan üretim yapmıştır. İşçiler çıkartılacak diye bir siyasi partinin genel başkanını buraya davet eden siyasi iradeye rağmen bu fabrika, gönüllü bir şekilde çalışmak isteyen bütün işçiler ile faaliyetlerine devam etmiştir. Pancar bedelleri Türk Şeker zamanında Mart ve Nisan aylarında ödenirken şimdi, 1521 Ocak’ta herkes parasını almış durumda. Tarım bakanımıza özel olarak gittik ve kendisine Turhal Şeker Fabrikamızın kotasının arttırılması konusunu ilettik, ayrıca Tokat’a gelen Maliye Bakanımız Berat beye de aynı konudaki taleplerimizi sunduk. İnşallah o konuda da müjdelerimiz olacak. Hüseyin Bey burada olduğu sürece ve şeker fabrikası hayatına devam ettiği sürece, bu konuda gereken her şey Allah’ın izni ile yapılacak. Bizim için Turhal Şeker son derece önemlidir, Turhal’ın markasıdır” şeklinde konuştu.

“YUSUF BEYAZIT BEY, TURHAL ŞEKER’İ, KAYSERİ ŞEKER’İN ALMASININ MEŞALESİNİ YAKAN KİŞİDİR”

Konuşmasında Ak Parti Tokat Milletvekillerine teşekkür eden Başkan Akay ise Turhal çiftçilerine ve sorunlarına yakınlık gösteren Milletvekillerin, kota konusunda yakın zamanda önemli bir kazanım elde edeceklerine inandıklarını belirterek, “Biz zaten Turhallıyız, Turhal ile de gurur duyuyoruz. Turhal’ı Türkiye’nin yüz akı yapmak için büyük çaba gösteriyoruz. Hep birlikte de bunun mücadelesini veriyoruz. Bugünkü bu tablo da zaten bunun en güzel göstergesidir. Sayın milletvekillerimiz gece yarılarına kadar çalışıp meclis çalışmalarına katıldılar, oradan da Turhal Şeker’e ve Turhal çiftçilerine verdikleri değerin, onların sorunlarına gösterdikleri önemin bir ifadesi olarak kalkıp, toplantımıza geldiler sağ olsunlar. Kendilerine buradan şükranlarımı ifade ediyorum. Kendilerinin yakın ilgi ve alakalarını, biz her zaman görüyoruz. Özellikle kota konusundaki bu mücadelelerini birebir takip eden birisi olarak, kendilerini her zaman takdir ve teşekkürle anıyorum. Ben inanıyorum ki; kendileri de bu çalışmalarıyla, Turhal bölgesinin ve çiftçisinin hak ettiği kotayı elde edeceklerdir. Geçenlerde Tarım Bakanımızı ziyaret ederek konuyu kendilerine ilettiler. Zaten değerli milletvekilimiz Yusuf Beyazıt Bey, Turhal Şeker’i, Kayseri Şeker’in almasının meşalesini yakan kişidir. Bunu da bu vesile ile paylaşmak istiyorum. Kendisi, henüz ihaleler başlamadan bir yıl önce Meclis’teki çalışma ofisine bizi davet ederek, Turhal Şeker ile ilgili bir çalışma yapıp, rapor hazırlatabilir misiniz? Diye sordu ve bizim de Turhal’a olan ilgimiz o zamandan başladı. Biz Turhal’ı ne kadar sahipleniyorsak, değerli milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz, bürokratlarımız ve çiftçilerimiz de, en az bizim kadar sahipleniyorlar. Bu nedenle hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyoruz. İnşallah kota ile ilgili sorunlarımızı da yakın zamanda halledeceğiz” şeklinde konuştu.

