İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: “Bizim görevimiz ceza kesmek değil, rehberlik etmek” Kayseri’de 100 personelle 10 bin firma denetleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm Türkiye’de tüketici sağlığını korumak amacıyla başlatmış olduğu 1722 Şubat arasında yapılacak ‘Denetim Seferberliği’ devam ediyor. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, denetimlerin ikinci gününde et ve et ürünleri üreticisi firmaları denetledi. Şahin burada yaptığı açıklamasında, “Bizim görevimiz ceza kesmek değil, rehberlik etmek” dedi.

Kayseri’de bulunan yaklaşık 10 bin firmanın yılda en az iki kez denetlendiğini söyleyen Şahin, “Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda dünden itibaren Türkiye genelinde 6 gün üst üste aralıksız denetim seferberliği başladı. Dün, süt ve süt ürünleri takviye edici gıdalarla başlayan denetim seferberliğimiz, bugün de et ve et ürünleri imalattan satışa kadar tüm noktalarda devam edecek. Bu denetimlerde unlu mamullerden marketlere, okul kantinleri ve restoranlara kadar ilimizdeki tüm işletmeler denetime tabii tutulacak. Bu aslında farkındalık oluşturmak için, bakanımızın başlatmış olduğu bir denetim. Bakanlığımız ve il müdürlüğümüz aralıksız olarak denetimlerine devam etmektedir. Kayseri’de yaklaşık 10 bin işletmemiz var ve buraların yılda en az iki kez denetimleri yapılmaktadır. Gördüğümüz uygunsuzluklar karşısında da cezai işlem uygulamaktayız. Bizim asıl görevimiz cezai işlem değil, rehberlik etmek ve eksikleri, hataları üreticilerimize ve satış noktalarımıza bildirmek. Bakanlığımızın bu doğrultuda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ilimizde yaşanacak en ufak bir sıkıntıda da gerekli cezai işlemleri uygulayacağız” dedi.

Mustafa Şahin, Kayseri’nin et üretiminde Türkiye’nin beyni konumunda olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri, Türkiye’deki et ve et ürünlerinin merkezi ve beyni konumunda. Bu anlamda da az önce gezdiğimiz işletmelerde Türkiye’nin ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılayan, sektörün önde gelen firmalarını şehrimizde barındırıyoruz. Bu Kayseri için gurur verici çünkü Kayseri için pastırma ve sucuk, olmazsa olmazlarımızın arasında. Kayseri bugüne kadar edinmiş olduğu haklı değerini bugünden sonra da devam ettirecektir. Kayseri’de 100 arkadaşımız, ilimizde denetim faaliyetlerinde bulunmakta ve bu anlamda yükü ağır illerden birisiyiz ama arkadaşlarımızın üstün gayreti ve bizlerin desteği ile denetim faaliyetlerimize devam etmiş oluyoruz. Ayrıca Kayseri’deki gıda mühendisi arkadaşlarımız, sadece burayı denetlemiyorlar aynı zamanda yaklaşık 3 haftadır Elazığ deprem bölgesinde 1 ekibimiz aralıksız görev yapmakta. Bu da bizim için gurur verici. Arkadaşlarımız gönüllülük esasına dayanarak, Elazığ’da gerekli denetimleri yapıyorlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.