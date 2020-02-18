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İdlib’de yaşanan dram bu fotoğraf sergisinde

İHA

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi tarafından açılan 'İdlib'de İnsanlık Ölüyor' fotoğraf sergisinde, bölgede yaşanan dram gözler önüne serildi.

İdlib’de yaşanan dram bu fotoğraf sergisinde

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi tarafından açılan ‘İdlib’de İnsanlık Ölüyor’ fotoğraf sergisinde, bölgede yaşanan dram gözler önüne serildi.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi tarafından ‘İdlib’de İnsanlık Ölüyor’ fotoğraf sergisi açıldı. Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, bölgede yaşayan insanların yaşadıkları sıkıntılar fotoğraf kareleri ile gözler önüne serildi.
Sergi hakkında bilgiler veren MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, “Suriye’nin İdlib şehri, Türkiye, Rusya ve İran devletleri arasında yapılan Astana ve Soçi mutabakatları ile çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Beşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak sığındığı 4 milyon insanı barındıran bir şehirdir. Soçi’de varılan mutabakatı yok sayarak İdlib’e karadan ve havadan saldıran Rusya, İran ve Beşar Esed güçlerinin acımasız saldırıları sonucu 3 ay içinde 1 milyon 800 bin mazlum soğuk kış günlerinde her türlü imkandan yoksun olarak Türkiye sınırına sığınmak zorunda kaldı. 3 ay içerisinde Beşar Esed, Rus ve İran güçlerinin saldırısı sonucu 2 bin masum insan hayatını kaybetti. Barınak bulamayan çocuklardan donarak ölenler oldu. Türkiye’nin AFAD, Kızılay, İHH, Diyanet Vakfı ve diğer sivil kurumlarının özverili çalışmaları ile sınırımıza sığınan 2 milyona yakın insan yardımlarla ölümün pençesinden kurtarılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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