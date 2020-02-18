Kayserispor'da Konyaspor mesaisi sürüyor

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Kayserispor, ligin 23. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 23. haftasında sahasında ağırlayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde toplanan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile tamamlandı.

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