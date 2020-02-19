Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda S.K. ve S.İ.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi edinmesinin ardından harekete geçti. Uygulama noktasında şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları üst ve araç aramasında 2 poşet halinde 515 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve S.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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