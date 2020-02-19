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Kışın sağlıklı ve parlak bir cilt için 7 öneri

İHA

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, kış aylarında cilt sağlığını korumak için önerilerde bulundu.

Kışın sağlıklı ve parlak bir cilt için 7 öneri

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, kış aylarında cilt sağlığını korumak için önerilerde bulundu.
‘Cilt soğuklara karşı savunmasız kalır’
Soğuktan dolayı cildin dış etkenlere karşı daha zayıf kaldığını söyleyen Tümtürk, “Soğukların etkisiyle insan cildi dış etkenlere karşı daha zayıf ve savunmasız hale gelir. Derinin soğuk havayla temas eden yüz ve eller gibi bölgeleri kuruyarak kızarmakta ve hassaslaşarak çatlamaktadır. Kışın vücuttaki kan dolaşımı yavaşlamakta, cildin gereksinim duyduğu besleyici maddeleri alması zorlaşmaktadır. Bu olumsuzluklar sonucunda cilt kuruluğu ortaya çıkar, ter ve yağ bezleri daha yavaş çalışır. Kendini dış etkenlere karşı koruyamayan ciltte kaşınma, kızarma ve renk değişimi oluşur. Esnekliği azaltan cilt dokusunda çatlamalar ve pullanmalar görülür. Kışın cilt bakımına özen gösterilmediği takdirde ise kırışıklık, sarkma, çatlama, lekeler ve akne gibi sorunlar ortaya çıkabilir” dedi.
‘Cilt tipine göre doğru ürün kullanılmalı’
Tümtürk, kış aylarında cilt tipine uygun ürünlerin kullanılması gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Cilt tipleri genel olarak kuru, yağlı ve normal ciltler olarak üçe ayrılmaktadır. Yağlı ciltlerde yüz sadece su ile yıkandıktan kısa süre sonra ciltte parlama oluşur ve gözenekler açılır. Yüz yıkandıktan 1 saat sonra gerginlik hissi, pullanmalar, kızarıklıklar oluşması cildin kuru olduğunun göstergesidir. Normal cilt tiplerinde ise bu olumsuzluklar ortaya çıkmaz.
Yağlı ciltlerde yağ derinin üzerini kapatarak soğuk ve kuru hava ile rüzgara karşı kalkan oluşturur. Kış aylarında kuru ciltli insanlar daha çok sorun yaşamaktadır. Olumsuzlukların yaşanmaması için cilt tipine uygun doğru ürünler kullanılması gerekir. Kış aylarında cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak için doğru ve dengeli beslenmek önemlidir. Cildin özellikle kış aylarında ihtiyaç duyduğu Omega 3’ü vücuda alabilmek için balık tüketilmelidir. Taze sebze ve meyveler, beslenme programında kesinlikle olmalıdır. Dengeli ve sağlıklı beslenme sayesinde cildin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve doymamış yağlar vücuda alınmaktadır. Sağlıklı bir cilt için kabuklu çiğ yemişler ve tohumları tüketmek son derece yararlı olacaktır.”
Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, sağlıklı bir cilde sahip olmak için uyulacakları şu şekilde sıraladı:
“Kışın soğukta mutlaka eldiven ve bere kullanılmalıdır. Atmosferin soğuk ve kirli havasından etkilenen cilt, akşam uygun temizleyicilerle arındırılmalıdır. Cildi nemlendirmek için bol su ve sıvı tüketmek gerekir. Özellikle kış aylarında su tüketimi azalmaktadır. Vücuttaki zararlı toksinler dışarıya ter yoluyla atılmaktadır. Günde an az iki litre su içmek ciltteki kırışıklıkları azalmasına neden olacaktır. Çok sık duş almak cildin kendini nemlendirmek için ürettiği doğal yağı azaltmaktadır. Özellikle kış aylarında bu alışkanlık minimum düzeye indirilmelidir. Kışın kadınların makyaj yaparken kullandıkları fondöten gibi kapatıcılar yüzde uzun süre kalmamalıdır. Gün sonunda uygun ürünlerle yüz temizlenerek gözenekler açılmalıdır. Genelde yapılan işle ilgili olarak çok sık el yıkanıyorsa, doğru ürünlerle eller çok sık nemlendirilmelidir. Alerjik ve hassas cilt tipine sahip kişilerin dermatologlarla görüştükten sonra kendilerine uygun ürünleri kullanması gerekir. Tavsiye üzerine kullanılan ürünler bazen cilde yarar yerine zarar vermektedir. Kışın özellikle yüksek rakımlı alanlarda yaşayanlar ile kayak yapanların güneşin ultraviyole ışınlarından korunması için doğru ürünler kullanması gerekir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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