Mersinliler hasret giderdi

Kayseri’de yaşayan Mersinliler buluşarak hasret giderdiler. İstem Fentek Koleji’nde gerçekleştirilen zengin program, yüz elli civarında hemşehriyi bir araya getirdi.

Mehmet Usta tarafından hazırlanan, Mersin ve civarına ait yöresel yemekler ile tatlıların ikram edildiği gecenin sunuculuğunu gazeteciyazar Rıfat Yörük yaptı. Mersinliler Platformu’nun kurucusu ve yöneticisi Eğitimci Zeynep Arslan’ın kısa bir konuşma ile programı başlatmasından sonra, gecenin ev sahibi olan İstem Koleji kurucusu Fatih Topaktaş “hoş geldiniz” konuşması yaptı.

Talas Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Önder Topaktaş, Eğitimci Harun Göztaş, Tekniker Murat Anlı, Sendikacı Abdullah Saygı ve Rıfat Yörük’ten oluşan Tertip Komitesinin tanıtılmasının ardından, Kayseri’deki Mersinlileri ilk toparlayan kişi olan ve 2000’li yıllarda iki büyük gece organize eden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Öztürk söz aldı.

Daha sonra geceye katılan Mersinlilerle tanışma gerçekleştirildi. Yapılan konuşmalarda, baharda piknik ve geziler düzenlenmesi ile artık bir dernek çatısı altında toplanılması gerektiği vurgulandı.

Kayserili sanatçı Ersin Çimen’in gecenin finalinde okuduğu Silifke, Mut ve Tarsus türküleri çok beğenildi.

Programdan oldukça memnun kalan Mersinliler “en kısa zamanda tekrar buluşma” sözü vererek ayrıldılar.

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