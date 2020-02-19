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Kayserispor-Konyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

İHA

Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak olan ligin 23.hafta karşılaşmasını Bursa Bölgesinden FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Arda Kardeşler yönetecek.

Kayserispor-Konyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak olan ligin 23.hafta karşılaşmasını Bursa Bölgesinden FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23.haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 14.00'de oynanacak olan Hes Kablo Kayserisporİttifak Holding Konyaspormaçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserisporİttifak Holding Konyaspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın...
Hes Kablo Kayserisporİttifak Holding Konyaspor maçının VAR Hakemi Emre Malok olurken, AVAR Hakemi ise Murat Erdoğan yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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