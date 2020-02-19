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Yerli tarım makineleri ilk kez Kayseri’de görücüye çıkacak Türkiye’nin ilk elektrikli traktörü ve ...

İHA

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ziraat odalarının ortak çalışmasıyla bu yıl 15.'si düzenlenecek olan Kayseri Tarım Fuarı, 2023 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuarda Türkiye'de ilk kez üretilen elektrikli yerli traktör ve koyun sağma ünitesi de tanıtılarak görücüye çıkacak.

Yerli tarım makineleri ilk kez Kayseri’de görücüye çıkacak Türkiye’nin ilk elektrikli traktörü ve koyun sağma ünitesi, tarım fuarında tanıtılacak Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş: “Kayseri Tarım Fuarı, Türkiye’nin en iyi fuarı olacak”

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ziraat odalarının ortak çalışmasıyla bu yıl 15.’si düzenlenecek olan Kayseri Tarım Fuarı, 2023 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuarda Türkiye’de ilk kez üretilen elektrikli yerli traktör ve koyun sağma ünitesi de tanıtılarak görücüye çıkacak.
Düzenlenen toplantıya Kayseri Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve oda üyeleri katıldı. Fuarda bütün tarım alanlarında makineler ve ekipmanların da tanıtılacağını söyleyen Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasağun, “Biz 15 sene önce bu fuara 30 firmayla başladık, 3 bin ziyaretçimiz vardı ve zaman içerisinde bu fuarı büyüttük ve bir fuar daha ekledik ‘Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı’ isminde. Türkiye’nin büyüyen ve gelişen fuarlarından bir tanesi de Kayseri Tarım Fuarı’dır ve daha da büyüyecek olan Türkiye genelinde marka olan bir fuar bu. Fuarımız tarım, hayvancılık ve gıda olarak 3 bölümden oluşuyor ve tarımda kullanılan bütün makine ekipmanları burada sergilenecek. Hayvancılıkta da kullanılan aynı şekilde makine ve ekipmanlar, sağım sistemleri fuarımızda sergilenecek. Bu sene diğer yıllara göre biraz farkımız olacak. Türkiye’de üretilecek ilk yerli elektrikli traktör ve yerli koyun sağım ünitesi sadece bizim fuarımızda sergilenecek. Bunları tanıtım amacıyla getirdiler ve ilerleyen dönemde seri üretimine geçilecek. Sağım ünitesinin özelliği de, aynı anda 12 tane koyunun sağımının yapılmasını sağlayacak bir sistem olması. Şu an fuara katılacak 250 firma var ve biz 81 ilden 400 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçi çalışmalarımız sonucunda da İzmir, Kars, Erzincan dahil olmak üzere bütün bölgelerden katılım olacak. Bütün vatandaşlarımızı da fuarımızı görmeleri için bekliyoruz” dedi.
Çiftçilerin fuar sayesinde teknoloji ile birleşeceğini söyleyen Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, “15.’sini düzenleyeceğimiz tarım fuarını yarın açacağız. Bu fuarın ilk yapıldığı günden beri, ziraat odaları olarak içindeyiz ve 30 40 firmayla başlamıştık. Şu an 250 firma katılıyor ve bunların yanında da 250 300 bin ziyaretçisi oluyor. Fuar deyince akla sadece fuar gelmesin, panayır havasında değil çiftçilerimizin teknolojiyle birleştiği bir yer olacak fuarımız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir ziyaretçi katılımı bekliyoruz. Artık Kayseri’de tarım fuarı oturdu. Bundan sonra da bu fuarın Türkiye’nin en iyi fuarı olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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