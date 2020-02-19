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Başkan Büyükkılıç, ulu çınarlarla birlikte

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulu Çınarları ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaretinde Ulu Çınarlar korosu ile türkü de söyledi.

Başkan Büyükkılıç, ulu çınarlarla birlikte

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulu Çınarları ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ni ziyaretinde Ulu Çınarlar korosu ile türkü de söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mimarsinan Parkı’ndaki Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile yaşlılarımızın daha kaliteli bir hayat sürmelerini ve birbirinden güzel sosyal etkinliklere katılmalarını sağladı. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem onlarla sohbet etti hem de katıldıkları sosyal etkinlikleri takip etti.
Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde yeni arkadaşlar ve yeni bir çevre edinen yaşlılarımızla sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Ulu Çınarlar Korosu için hazırlanan yaşlılarımızla birlikte türkü de söyledi.
Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki dedelerimiz eğitmenler eşliğinde koro çalışmaları yaparken Nenelerimiz de yine eğitmenler eşliğinde örgü ördüler ve oyuncak bebek yapmayı öğrendiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın kendilerini ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını da ifade eden yaşlılarımız, böylesine güzel bir tesisi kendilerine kazandırdıkları için teşekkür ettiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sadece etkinlikleri ile değil doktoru ve fizik tedavi imkanlarıyla yaşlılarımıza hizmet veren böylesine güzel bir tesisin yapılmasına katkı sağlayan Merhum Mustafa Kumlu’ya rahmet diledi ve ailesine teşekkür etti. Ulu Çınarlara her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bizim birbirimize sahip çıkmamız lazım. Büyüklerimize saygıda kusur etmemeliyiz. Sizlerin daha sağlıklı ve huzurlu yaşamaları için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin şehir merkezinde bulunması ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle çok sayıda yaşlımıza hizmet verdiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, burada sunulan farklı etkinliklerle vaktin değerlendirilmesinin ve zihnin diri tutulmasının sağlık açısından çok önemli olduğunu söyledi. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde onlarca güzellik bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Çok güzel bir muhabbet ortamı ve çok güzel meşgaleler var. Sizlere hizmet etmekten guru duyuyoruz. Cenabı Allah sizlere layık şekilde hizmet etmeyi nasip etsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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