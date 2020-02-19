Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıktı.

20192020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Hes Kablo Kayserisporİttifak Holding Konyaspor maçının biletleri bugün satışa çıktı.

Karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün satışa sunuldu. Cumartesi günü saat 14:00'de başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Kayserispor kulübü tarafından belirlendi. Bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 40 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 40 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 45 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 45 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL

Öğrencilere Kuzey Üst: 10 TL

Misafir Tribün: 50 TL

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