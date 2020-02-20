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İlk Cemre Havaya Düştü

İHA

Havanın ısınması ve bahar mevsiminin habercisi olan ilk cemre havaya düştü.
Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 1920 Şubat tarihinde havaya düştü. İlk cemrenin havaya düşmesi ile birlikte hava sıcaklıklarında artış olurken ikinci cemre 2627 Şubat'ta suya, üçüncü cemre 56 Mart'ta ise toprağa düşecek.
Cemre Nedir?
Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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