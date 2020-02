Kazada ölen üniversiteli Emel'in ikizi Sibel: Yarım kaldım

SİVAS'ta geçen yıl ekim ayında otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun babası Kemal Duruduygu, "Benim kızımın hayalleri vardı. Hayalleri yarım kaldı. Suçluların en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" dedi. İkiz kardeşi Sibel ise, "Ben kardeşi olarak eksik ve yarım kaldım. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.

Sivas'ta 18 Ekim 2019 tarihinde otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Emel Duruduygu hayatını kaybetti. Kazanın ardından halk otobüsü şoförü Mustafa B. ve otomobil sürücüsü İran uyruklu Hamet Reza A. hakkında 'Taksirle öldürmek' suçundan Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mustafa B.'nin tutuksuz, Hamet Reza A.'nın ise tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması, tanıkların dinlenmesi ve lüks otomobilin kaza sırasında kaç kilometre hız yaptığının belirlenmesi için haziran ayına ertelendi.

'HAYALLERİ YARIM KALDI'

Dava sonrası Sivas'tan Kayseri'ye gelen Emel Duruduygu'nun ailesi, DHA'ya açıklama yaptı. Duruşmada her iki sanığın da birbirini suçladığını belirten baba Kemal Duruduygu, "Mahkemede yalan söylüyorlar. Benim kızımın hayalleri vardı. Hayalleri yarım kaldı. Suçluların en ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Üzgünüm. Lüks aracın İran uyruklu sahibi yalan söyledi. 160 kilometre hızla çarptığını söyleyenler var" dedi.

Anne Sabahat Duruduygu ise büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "2'si de en ağır şekilde ceza alsın. Sanıklar birbirlerinin üstüne attı suçu. Mahkemede doğru bir şey anlatmadılar. Başı dönmüş de, gidememişler de. İnsan bir ambulans çağırmaz mı?" diye konuştu.

Emel'in ağabeyi Necati Duruduygu ise, kaza günü otobüsteki tek yolcunun kardeşi olduğunu hatırlatarak, "O gün o otobüste başka öğrenciler de olabilirdi. Benim altını çizerek söylemek istediğim şey şu; kazaya sebep veren İranlı şahıs benim çok zoruma gidiyor. İran'dan gelip benim ülkemde misafir konumunda yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurallarına uymuyor. Kurallara uymamak bana göre bir kasıttır. Yüce adaletin bunu taksirli bir şekilde değil de kasıtlı bir şekilde değerlendireceğini düşünüyorum" dedi.

'YARIM KALDIM'

Emel'in ikiz kardeşi Sibel ise, kardeşinin çok hayat dolu biri olduğunu belirterek, "En büyük hayallerinden biri öğretmen olmaktı. Çocukları çok severdi. Tek suçu o gün otobüste olmasıydı. Ben kardeşi olarak yarım ve eksik kaldım. Her iki tarafta da kural ihlali var. İkisinin de en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Otobüste tek veya çok kişi olması bir şeyi değiştirmez. Giden bir can var. Olan benim ikizime oldu. Benim kardeşimin hayalleri yarım kaldı. Adalet yerini bulsun istiyorum. İkisinin de cezalandırılmasını istiyorum. Adalet burada da tecelli etsin" dedi.



