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ERÜ’de “4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi” Başladı

İHA

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi (VetEBA) başladı.

ERÜ’de “4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi” Başladı

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi (VetEBA) başladı.
Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Ahmet Yıldız, kongre hakkında bilgiler verdi.
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de konuşmasında, düzenlenen kongrenin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. İnci, “Bilim, bilgi üretmektir. Bunu da bir disiplin ile yapmak gerekiyor. Bilimin evrensel kuralları var. Her şeyden bağımsız çalışıyor. Tıpkı zaman gibi. Öyle olunca bilgi ile elde edilen cesaret, en güçlü cesarettir. Biz veteriner fakültesinde yüksek disiplin ile başlayan, takım çalışıyla sürdürülen, eşitlik prensiplerine uygun şekilde rekabetçi insanlar yetiştiriyoruz” dedi.
Kongrenin son açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu da VetEBA kongresine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti. Rektör Yardımcısı Borlu, “Bildiğiniz gibi bilim paylaştıkça ve birileri ile bu paylaştıklarınızı bir arada çalıştıkça gelişen bir alan. Ne yaparsanız yapın yaptığınız işlerin başkaları tarafından görülmesi, tetkik edilmesi ve onaylanması gereken bir süreç ister. Siz bir şeyi buldum ve yaptım diyerek bilimde yol alamazsınız. Bunun da başkaları tarafından görülüp, tetkik edilmesi gerekir. Peki, nasıl birbirimize bunu göstereceğiz. Kongrelerde, bilimsel toplantılarda ve daha sonra makale haline getirilip bilimsel diğer platformlarda paylaşılsa da ilk dile getirilen yerler kongrelerdir. Tabi kongrelerin bir başka vasfı da, her zaman bilimsel yazıtlar ile tartışıp konuşamayacağınız konuları bir araya gelerek konuşmak, danışmak ve yeni fikirler üretmektir” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından eğitim sunumları ile devam eden kongre, 23 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

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