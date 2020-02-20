Hes Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı Tokgöz: Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz

Hes Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacakları Konyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada "Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.
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