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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: "Kayseri'ye yüksek hızlı tren yatırım programında yine yok"

İHA

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan 2020 Yılı Yatırım Programında Kayseri'yi tatmin edecek bir ödeneğin çıkmadığını belirterek, "Toplam bütçeden Kayseri'ye ayrılan pay, maalesef ki 0,59'dur, yüzde 1 bile değildir. AK Parti milletvekilleri Kayseri'ye bunu nasıl anlatacak?" diye sordu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş: "Kayseri'ye yüksek hızlı tren yatırım programında yine yok"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan 2020 Yılı Yatırım Programında Kayseri’yi tatmin edecek bir ödeneğin çıkmadığını belirterek, “Toplam bütçeden Kayseri’ye ayrılan pay, maalesef ki 0,59’dur, yüzde 1 bile değildir. AK Parti milletvekilleri Kayseri’ye bunu nasıl anlatacak?” diye sordu.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşımaya devam ediyor. AK Parti Hükümeti tarafından sürekli yandaşı rahatlatacak önerilerin gündeme getirildiğini kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Günlerdir söylüyoruz. Vatandaşın bir sorununa çare olacak madde yok. Borçları yüzünden günlerdir buralarda dile getiriyoruz, insanlar intihar ediyor ve şu anda piyasalar tıkanmış durumda. Daha önce çıkardığımız birçok düzenlemede 2 taksidini üst üste ödeyemeyen birçok vatandaşımız mağdur durumda ve 4 milyon civarında vatandaşımız şu anda bizden bir kanun bekliyor. Yeniden vergi, SGK, KYK borçları, trafik cezaları, bunlarla alakalı ehacizler başladı, araç yakalamaları başladı, banka hesaplarına blokeler konulmaya başlandı, keşke bu maddeler içerisinde böyle de bir madde konulup yeniden bir düzenleme yapılsaydı çünkü 4 milyon civarında vatandaşımız bu kanuni düzenlemeyi beklemektedir” dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan 2020 Yılı Yatırım Programının 13 Şubat tarihinde açıklandığını belirten Milletvekili Dursun Ataş, ancak programda Kayseri’yi tatmin edecek bir ödeneğin çıkmadığını dile getirdi. 12 başlık altında düzenleme yapılan programda toplam 77,1 milyar Türk Lirası yatırım öngörüldüğüne dikkat çeken Ataş, “Maalesef ki Kayseri’ye düşen yatırım miktarının toplamı 460 milyon Türk lirasıdır. Bu 460 milyon Türk liranın içerisinde belediyelerin 102 milyonluk borçlandırılması da dâhildir ve bunu da düştüğümüzde Kayseri’ye merkezî hükûmetten toplam yatırım miktarı 358 milyona düşmektedir. Kayseri’ye ne yapıldıysa 2020 yılında da aynı şey devam etmektedir ve toplam bütçeden Kayseri’ye ayrılan pay, maalesef ki 0,59’dur, yüzde 1 bile değildir. Kayseri Büyükşehrin bütçesi 1,3 milyar olup yatırım bütçesi Kayseri bütçesinin üçte 1’ine bile tekabül etmemektedir. Melikgazi Belediyemizin 480 milyon bütçesi var, Kayseri’ye yapılan toplam yatırımın miktarı bir ilçe belediyemizin bütçesi kadar bile yapılmamıştır. Peki, bu 358 milyonun, toplam 368 diye yanlış ifade ettim bunun içerisinde neler var? 3 tane üniversitemiz. Tıp fakültesine ayrılan ödenek 96 milyon yani üçte 1’i. Şehirlerarası kara yollarına ki kara yolu ağı en büyük illerden biridir, sadece 36 milyon. Bahçecik Barajı on sekiz yıldır devam ediyor, sulamalarıyla alakalı kanallar bir türlü bitirilemedi, yine 38 milyon ayrılmış. Proje tutarı 2,2 milyar olan Develi II. Merhale Barajı’na ayrılan ödenek dalga geçer gibi sadece bin lira. Proje tutarı 140 milyon lira olan Yeşilhisar Kovalı Sulama Projesi’ne sadece 500 bin lira ödenek ayrılmış. Şehir içi ulaşıma 166 milyon lira ödenek ayrılmış, Develi Şehir Hastanesine 12 milyon lira ödenek ayrılmış ve diğer tarafı da ufak tefek yatırımlar. Bu yatırım planında yüksek hızlı tren yılan hikayesine dönen, her geldiklerinde müjdesini verdikleri projemiz maalesef ki yok. Havaalanı için 326 milyon TL ödenek istenmiş, karşılığında sadece bin TL gibi bir ödenek ayrılmış. Tramvay aracı için 135 milyon Türk liralık ödenek istenmiş, maalesef ki 10 bin lira ödenek ayrılmış. Turizm kenti diye baktığımız, ticaret kenti olan Kayseri’ye turizmle alakalı en ufak bir yatırım öngörülmemiş. Şehrimize ivme katacak, istihdam oluşturacak herhangi bir yatırım maalesef ki planlanmamış” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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