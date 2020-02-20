Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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Kayseri'de yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 2 öğrenci tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Soğanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 2 öğrenci, öğle arasında gittikleri bir lokantada tavuk döner yedi. Ardından okula dönen 2 öğrenci, istifra eden 2 öğrenci, okul yönetimi tarafından çağrılan ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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