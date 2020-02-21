3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Kayseri'de 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erciyes Bulvarı ile Kartal Bulvarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 38 AK 369, 38 VN 872, 38 P 0483 plakalı servis araçları kaza yaptı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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