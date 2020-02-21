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Başkan Akay, "Sürdürülebilir tarımda bir ilki gerçekleştiriyoruz"

İHA

Çiftçileri tarımsal konularda bilgilendirmek ve karşılıklı istişare yapabilmek amacıyla Kayseri Şeker tarafından tertiplenen "Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları" Kayseri Merkez, Sarıoğlan, Develi, Yeşilhisar, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde, çiftçilerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirildi. Toplantılarda çiftçilere hitap eden Başkan Akay, amaçlarının çiftçiye rehberlik ve önderlik etmek olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir Tarımla ilgili bu alanda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki bizimle benzer kuruluşlar arasında Sürdürülebilir Tarım Birimini ilk ve tek kuran bizleriz" dedi....

Başkan Akay, "Sürdürülebilir tarımda bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Çiftçileri tarımsal konularda bilgilendirmek ve karşılıklı istişare yapabilmek amacıyla Kayseri Şeker tarafından tertiplenen “Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları” Kayseri Merkez, Sarıoğlan, Develi, Yeşilhisar, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde, çiftçilerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirildi. Toplantılarda çiftçilere hitap eden Başkan Akay, amaçlarının çiftçiye rehberlik ve önderlik etmek olduğunu belirterek, “Sürdürülebilir Tarımla ilgili bu alanda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye’deki bizimle benzer kuruluşlar arasında Sürdürülebilir Tarım Birimini ilk ve tek kuran bizleriz” dedi.
İlk olarak Turhal ve bölgelerinde başlayan ve Kayseri’de devam eden eğitim, istişare ve değerlendirme toplantılarında çiftçilere; sürdürülebilir tarım, damla sulama, pancar tarımında verim, toprakların korunması, münavebenin önemi, toprak hazırlığı, şeker pancarı ekim teknikleri, gübreleme, bitki hastalıkları gibi konularda önemli bilgiler aktarıldı.
Bünyan’da düzenlenen günün ilk toplantısında çiftçilere; Bünyan Bölge Müdürü Hakan Erdinç tarafından, bölgenin tarımsal yapısı, pancar ekim alanları, pancar hastalıkları, yabancı ot ve hastalıkla mücadele konularında önemli bilgiler aktarıldı.
Daha sonra çiftçilere, Sürdürülebilir Tarım Müdürü Gökhan Yavuz tarafından, gübreleme, sürdürülebilir tarım, damla sulama, dörtlü karışım yem bitkisi ve tarımsal jips konularında çiftçilere bilgiler verildi.
Bünyan’da düzenlenen toplantıda konuşan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, bu güzel günde ve bu onurlu mecliste olmaktan onur duyduğunu belirterek, “Kayseri Şeker Fabrikası’nın başarılı çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Şahsınızda sizin ve yönetiminizin gayretli çalışmaları sadece şehrimize değil, bölgemizdeki çiftçilere de önder olacak niteliktedir. Üzerimize düşen her bir sorumlulukta yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizler, ilçemize ve ilçemiz çiftçilerine katma değer oluştururken, bizler de kırsal kalkınma alanlarında hamleleri ile çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bünyan Belediyesi ve Kayseri Şeker olarak birlikte, Bünyan’da tarımsal üretimi ve istihdamı arttırmak adına önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.
Pınarbaşı’nda düzenlenen seminerde konuşan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ise düzenlenen bu seminerlerin, çiftçilerin günümüz tarım şartlarına uyum sağlayıp, daha verimli bir ürün alabilmek için kaynakların daha bilinçli kullanılması konularına ağırlık verdiğini belirterek, sunumlarda anlatılan tüm bu bilgilerin, üretim açısından çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.
Konuşmaların sonunda kürsüye çıkan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Şeker Pancarının ülkemizde stratejik bir ürün olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, “Büyük Kayseri Şeker ailesi ve büyük Kayseri Şeker’in çiftçileri olarak önderliğimizi, örnekliğimizi, başarı ve becerimizi her alanda ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye’nin şeker sektörüne ihtiyacı var. Şeker Pancarı Türkiye’de stratejik bir ürün olarak kabul edilmelidir arzusundayız. Ortanadolu çiftçisi açısından vazgeçilmez olan bir ürün olan şeker pancarının, ilgili bakanlığımız tarafından stratejik bir ürün statüsüne alınması ve bunun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün burada sizlere damla sulama için gerekli unsurları, neden ihtiyacımız olduğunu ve nasıl uygulanması gerektiğini detaylarıyla anlatıyoruz. Ayrıca verimlilik, hastalıklardan korunma ve masrafların azalması açısından damla sulamanın öneminden bahsediyoruz. Bugün üzerinde durduğumuz sürdürülebilir tarım konusu, uzun süredir dünyanın gündemde olan bir konudur. Bunu Türkiye’de ilk kez biz gerçekleştiriyoruz. Türkiye’deki bizimle benzer kuruluşlar arasında sürdürülebilir tarım birimini tek kuran bizleriz. 21 bölge müdürlüğümüz bünyesinde, 21 tane ziraat mühendisi arkadaşımızı bu konuda görevlendirdik. Bu konuya hep birlikte özen göstermemiz ve bunu geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Bizim görevimiz size rehberlik etmek, doğru yönlendirmek ve ihtiyaçların temininin yanında, bunları da başarmak. Bu senenin en önemli konusu sürdürülebilir tarım ve damla sulama konusudur. Verimliliği arttırmak ve maliyetleri düşürmek çok önemli hususlardır. İşte bu nedenle damla sulama konusunu tüm çiftçilerimize sürdürülebilir bir tarım için öneriyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan bu konuşmaların ardından seminere katılan çiftçiler, şirket yöneticileri ve Başkan Akay ile sorucevap şeklinde karşılıklı istişarelerde bulunup, bilgi edindiler.

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