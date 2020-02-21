Hulusi Akar Bulvarı'na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

Kayserili vatandaşların daha rahat seri ve güvenli ulaşım yapması için çalışmalara devam eden Melikgazi Belediyesi, Sivas Caddesi'ni Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayacak kanal boyu üzerindeki yolda çalışma yapacak.

Yapılan çalışmalar sonucunda sağ ve sol taraflarda 3’er şerit olmak üzere toplamda 6 şeritli geniş bir yolu Melikgazi’ye kazandıracak.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi kanal boyu üzerindeki yolda inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sivas Caddesi'ni Talas'a, Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayan cadde üzerinde inceleme yaptık. Geçtiğimiz aylarda bu bölgede 50'nin üzerinde gecekonduyu vatandaşlarımızı mağdur etmeden yeni evlerine kavuşturarak yıkımını yapmıştık. Yolumuzu sağ taraf üç şerit sol taraf 3 şerit olmak üzere genişletiyoruz. Kayseri'nin en güzel yollarından birisini kanal boyunda oluşturuyoruz. Nisan ayında başlayacağımız çalışmalar neticesinde yaya yolu, bisiklet yolu ağaçlandırma alanı ve 6 şerit olmak üzere Sivas Caddesi'nde Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayacak bir atardamar niteliğinde yolumuzu Kayseri'ye kazandıracağız. Tüm Melikgazi'ye ve Kayseri'mize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Yol çalışmasında emeği geçen belediye personeline de teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Burası belediyemiz için önemli ve masraflı bir yatırım oldu. Hem vatandaşlarımızı memnun ettik, hem de bu bölgeyi güzel bir şekilde ulaşım ağına ekleyerek, vatandaşlarımızın konforlu seyahat yapmasını sağlayacağız. 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Aynı zamanda da buradaki kanal boyunda da yine 1520 yaşındaki büyük ağaçları yol boyunca bu bölgeye dikeceğiz"

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