TOHM Sporcularına destek

Kayseri’de faaliyet gösteren TOHM Yüzme, Atletizm ve Taekwondo branşında çalışmalarını sürdüren sporculara Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi psikolojik destek veriyor.

TOHM Kayseri Koordinatörlüğü, Spor Psikolojisi ve Psikolojik Performans Danışmanlığı alanında uzman olan Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi ile mentör olarak çalışmaya başladı.

Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve diğer uluslararası şampiyonalara hazırlanan sporculara stres yönetimi ve zihinsel antrenman konularında eğitimler veren Ekmekçi, her ay 3 defa TOHM Kayseri sporcularına destek verecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Müdürlüğü olarak TOHM Kayseri sporcularına müsabakalara hazırlıkları noktasında birçok destek verdiklerini spor haricinde sosyal, kültürel ve psikolojik olarak da ellerinden gelen tüm imkanları vererek sporcuları her anlamda Olimpiyatlara hazırladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.