Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin saman ithalatı iddialarıyla ilgili, "Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir. Kimsenin bu ülkede benim üreticimin, besicimin ve çiftçimin moralini bozmaya hakkı yoktur" dedi.

Çeşitli temas ve incelemeler için Kayseri'de bulunan Bakan Pakdemirli, Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, ziyaretin ardından Melikgazi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda tarım ve orman sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Partili Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çiftçiler ve kurum müdürleri katıldı. Pakdemirli toplantı öncesinde Kayseri Ticaret Borsası'nın kurduğu pastırma standını gezerek, Kayseri pastırması doğradı.

'193 ÜLKEYE TARIMSAL ÜRÜN İHRAÇ EDİYORUZ'

Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, "Ülke olarak 193 ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç ediyoruz. 2002 yılında 1.8 milyar TL destek verilirken, 9 kat artışla 2019 yılında destekler 16.1 milyar TL'ye çıktı. Bakanlık olarak 2019 yılında 12 yeni destek ve 32 desteğin de birim fiyatında artış sağladık. Bakanlık olarak yaptığımız 3'üncü Tarım Orman Şurası'nda 7 binden fazla paydaş, 21 çalışma grubu, 2 bin kişi ile 200'ün üzerinde toplantı yaptık" dedi.

'TÜRKİYE TARIMDA KENDİNE YETEN BİR ÜLKE'

Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, saman ithalatı iddialarıyla ilgili, şunları söyledi:

"Bugünlerde bir polemik konusu başladı. 'Türkiye saman ithal eden ülkedir' dediler. Türkiye'de 2019 yılı saman ithalat verileri bin 953 ton. Karşılığında 85 bin ton saman ihraç etmiş. Bunların birçoğu da saman değil, yonca ve benzeri ürünler. İthalat, ihracatın 40'ta biridir. Türkiye'nin ihtiyacı 40 milyon ton zaten. Hakikatleri bükmeye çalışanlar var. Akıl tutulmalarını yaşamaktan vazgeçmek lazım. Ağzımızdan karnımıza giden yolda bereketli toprakların kutsal ürünlerini siyasete alet etmeyelim. CHP Genel Başkanının eline bir kağıt tutuşturuyorlar o da konuşuyor. Cumhurbaşkanı cevabı verince herkesin karnı ağrıyor. Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir. Kimsenin bu ülkede benim üreticimin, besicimin ve çiftçimin moralini bozmaya hakkı yoktur."

Bakan Pakdemirli, bal ve pekmez görünümlü şurupların yasaklanmasıyla ilgili de millete daha sağlıklı yiyecekler yedirmek adına böyle bir tedbir aldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.