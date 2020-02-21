Erciyes Anadolu Holding, TMSF yönetiminde yüzde 69.7 büyüdü Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin: "Şehrimiz için elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyuyoruz" TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Karlılık ve performans noktasında Erciyes Anadolu Holding bizim başımızı dik tuttuğumuz şirketlerimizden" "Holdingin iade olması ne hukuken ne de idare olarak mümkün değil"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erciyes Anadolu Holding, TMSF yönetiminde yüzde 69.7 büyüdü Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan ...

İHA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding, 2016 yılından bu yana yüzde 69.7 oranında büyüdü. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Şehrimiz için elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyuyoruz" dedi.

Erciyes Anadolu Holding, TMSF yönetiminde yüzde 69.7 büyüdü Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin: "Şehrimiz için elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyuyoruz" TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: "Karlılık ve performans noktasında Erciyes Anadolu Holding bizim başımızı dik tuttuğumuz şirketlerimizden" "Holdingin iade olması ne hukuken ne de idare olarak mümkün değil"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding, 2016 yılından bu yana yüzde 69.7 oranında büyüdü. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Şehrimiz için elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyuyoruz" dedi.
Erciyes Anadolu Holding tarafından 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi. Holdingde düzenlenen basın toplantısına TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda holdingin 2019 yılını değerlendiren Erciyes Anadolu Holding CEO'su Ertekin, "Bir şirketi yönetmek sadece basiretli tacir gibi davranıp karları artırmak, verimlilikleri artırmak, ihracatı artırmakla sınırlı kalmamalıdır. İçinden çıktığınız topraklara karşı da bir sorumluluğunuz var. Bu ifadeyi yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Eleştirildiğimiz anlar da oluyor. ‘Size ne şehrin problemlerinden’ diyorlar. Geçen arkadaşlarımızla sohbet ederken de, ‘İyi o zaman fabrikalara 20 metrelik duvarlar örelim, Kayseri ile hiçbir bağımız kalmasın, Kayseri’de ne olup bitiyor ilgilenmeyelim’ dedim. Şehrin sosyalleşmesi için en önemli iki etmen olan Kayserispor ve Bellona Kayseri Basket’e duyarsız olalım. Bunlar küme düşsünler. Bir takım küme düştüğünde bir şehir küme düşer. Bunu unutmayın. Kültür sanatla ilgilenmeyelim, duyarlı olmamız gereken hiçbir konuda duyarlı olmayalım. Yok, böyle bir şey olmaz. Eğer bu şehrin imkanları ile bu şehrin çocuklarının emek gücüyle bir şeyler kazanıyorsanız, bu şehre olan ödevlerinizden bir tanesi de bu şehrin sosyal alanlarında bırakın elinizi, vücudunuzu taşın altına koymak olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Aldığımız günden bugüne olan büyüme yüzde 69.7"
Ertekin, "2016 yılında 6.6 milyar, 2018 9.8 milyar, 2019 11.2 milyar TL ciro yapmışız. 20192018 büyümesi yüzde 14.3, aldığımız günden bugüne olan büyüme yüzde 69.7’dir. 2016 yılında 630 milyon faaliyet karı ile aldığımız holding, 2019 yılında 1 milyar 62 milyon TL faaliyet karıyla devam etmiş, 2018’den 2019’a faaliyet karlılığımızı yüzde 6 artırmışız. 20162019 döneminde de yüzde 68.6 faaliyet karlılığı artmıştır. 2016’da 701 milyon olan vergi öncesi kar, 2019’da 1 milyar 273 milyon TL’ye çıkmış. Yani 20162019 vergi öncesi karda yüzde 81’lik bir artış var. 2016’da 568 milyon TL olan net kar, 2019 yılında 1 milyarın biraz altında. Hedefimiz 1 milyardı, zorladık ama 3 milyonluk bir açığımız kaldı. İnşallah bu sene 1 milyar barajını da aşmış olacağız. Buradaki büyüme de yüzde 75.5’dir" diye konuştu.

"Bizdeki yapının en büyüğü Erciyes Anadolu Holding'tir"
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ise, “Malumunuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şirketlerin TMSF kayyumluğunda yönetilmesine karar verildi. Bu manada da yaklaşık 3.5 yıldır bir ekonomik yapıya vaziyet ediyoruz. Şuan itibarıyla TMSF kayyumluğunda yönetilen 807 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklüğü 60.1 milyar TL seviyesindedir. Bizdeki yapının en büyüğü Erciyes Anadolu Holding’tir. Dolayısıyla burada 12 bini aşkın bir çalışan söz konusudur ve hepimizin özel ilgisi buradadır. Biz sadece burada holdingimizi finansal olarak büyütmüyoruz. Aynı zamanda çok ciddi radikal değişiklikler yapıyoruz. Biz Eylül 2016’da Erciyes Anadolu Holding'i devraldık. Bugüne geldiğimizde karlılığı yüzde 75.5 seviyesinde arttı, özkaynağı yüzde 52 seviyesinde arttı. Aktif büyüklüğü yüzde 60.4 seviyesinde büyüdü. Biz bu holdingi devraldığımızdan bu zamana aktif olarak yüzde 60.4 seviyesinde büyüttük. Cirosu da hemen hemen yüzde 70 seviyesinde arttı. Devraldığımızda borcun aktifteki oranı yüzde 26 idi, 366 383 milyon dolar borcu biz bugün 92 milyon dolara düşürmüş seviyesindeyiz. 20182019 mukayesesine baktığımızda da 2019 yılında mobilya sektöründe ciddi bir daralma söz konusuydu. Yüzde 11 seviyesinde bir daralmaya rağmen arkadaşlar mobilyada yüzde 19 seviyesinde bir büyüme gerçekleştirdiler. Bunu biz çok önemsiyoruz. Bu şekliyle milletin emanetine sahip çıkan, bu performansı sergileyen başta yönetim kurulu başkanımız ve CEO’muz olmaz üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Holdingin iade olması ne hukuken ne de idare olarak mümkün değil"
Gülal, "Erciyes Anadolu Holding ile alakalı yargı süreci devam ediyor. Birinci derece mahkemesi müsadere karar verdi. İstinaf bunu onadı. Şuan dosya Yargıtay’da. En kısa zamanda oradan da onaylanması müteakip buradaki hisselerin hazineye geçmesi kesinleşmiş olacak. Süreç böyle devam ediyor. Buradan sonrasında bir iade olması ne hukuken ne de idare olarak mümkün değil" dedi.
Korona virüsten sonra Çin ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getiren TMSF Başkanı Gülal, "Korona virüsten sonra Çin ekonomisindeki yaşanan olumsuz gelişmelerin ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını düşünenlerdenim. Biz oradaki krizi fırsata çevirme noktasında ciddi bir alt yapımız olduğunu düşünüyorum. Bizdeki şirketler itibarıyla da bir örnek vermek gerekirse de çorap üreten bir firmamız var. Bu korona virüsten sonra Çin’den tedarik sağlayamayan Avrupa ülkelerindeki büyük mağazalar tedarik noktasında bizim şirketimizle çalışmaya başladılar. Artık şirketimiz taleplere yetişemiyor. Dolayısıyla bu manada kesik olan ihracat tarafımızın bu süreçte biraz daha hızlandırılabileceğini düşünüyorum. Oradaki krizin ülkemiz adına bir fırsata dönüştürülebileceğini de tahmin ediyorum" diye konuştu.

"Karlılık ve performans noktasında Erciyes Anadolu Holding bizim başımızı dik tuttuğumuz şirketlerimizden"
Erciyes Anadolu Holding'ten övgüyle bahseden Gülal, "Karlılık ve performans noktasında Erciyes Anadolu Holding bizim başımızı dik tuttuğumuz şirketlerimizden. Arkadaşlarımızın performansı bu manada çok iyi. Genel itibariyle bizdeki şirketler ortalama aktif olarak yüzde 40 seviyesinde büyüdüler. Burada olağanüstü hikayeleri olan şirketlerimiz var. Devraldığımızda fabrikaları kapalı olan, ücretleri 56 aydır ödenmeyen firmalar vardı. İflas erteleme halinde olan şirketler vardı ama bunlar bugün hem faaliyet karı üretiyorlar hem bilanço karı üretiyorlar hem de ciddi istihdam sağlıyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Holding'de 383 milyon dolar borcu 92 milyon dolara düşürdük
YEREL HABERLER TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Holding'de 383 milyon ...
Ahmet Yenilmez ile 'Usta Oyunu' sahnelenecek
YEREL HABERLER Ahmet Yenilmez ile 'Usta Oyunu' sahnelenecek
Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir
YEREL HABERLER Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımda kendi kendine ...
Kayseri Gümrük Muhafaza'dan dev operasyon
YEREL HABERLER Kayseri Gümrük Muhafaza'dan dev operasyon
Bakan Pakdemirli'den saman ithal edildiği iddialarına yanıt Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "CHP’nin genel başkanına bir kağıt tutuşturuyorlar, diyorlar ki ‘Efendim saman ithal ediyoruz.'" "Türkiye, kendi kendine yeterli bir ülkedir" "Tarım siyaset üstü bir meseledir"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'den saman ithal edildiği iddialarına ...
Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliği yüksek projelere odaklandı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliği yüksek ...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTTC) Başbakanı Kayseri Üniversitesi’nde
YEREL HABERLER Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTTC) Başbakanı ...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, merakla beklenen destekleri açıkladı Bakan Pakdemirli, 2 milyar 674 milyon TL destek verileceğini açıkladı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, merakla beklenen ...
TOHM Sporcularına destek
YEREL HABERLER TOHM Sporcularına destek
Kayseri'de yasa dışı bahis çetesinin üyeleri adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de yasa dışı bahis çetesinin üyeleri adliyede
AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu “Uzman hocalarımızı öğrencilerle bir araya getirerek interaktif bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu “Uzman ...
Hulusi Akar Bulvarı'na atardamar niteliğinde bağlantı yolu
YEREL HABERLER Hulusi Akar Bulvarı'na atardamar niteliğinde bağlantı ...
Hasketbol Gençlik U-16 Kız takımı Konya yolcusu
YEREL HABERLER Hasketbol Gençlik U-16 Kız takımı Konya yolcusu
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, "2020 yılı yatırım planındaki 460 milyon TL beklentilerimizi karşılayamamıştır"
YEREL HABERLER MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, "2020 yılı yatırım ...
İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan ...
Kayseri de Pırlanta Eğitimi Başladı
YEREL HABERLER Kayseri de Pırlanta Eğitimi Başladı
Başkan Akay, "Sürdürülebilir tarımda bir ilki gerçekleştiriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Akay, "Sürdürülebilir tarımda bir ilki ...
3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
'Artık Çekilmez Oldun' maratonu 6. kez Erciyes'te
YEREL HABERLER 'Artık Çekilmez Oldun' maratonu 6. kez Erciyes'te
(ÖZEL) Aytemiz Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Aytemiz Alanyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu ...
Doçent Ulutabanca: 'Çelme takma' oyunu ölüm nedeni
YEREL HABERLER Doçent Ulutabanca: 'Çelme takma' oyunu ölüm nedeni
Okullar arası Küçükler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar arası Küçükler Basketbol İl Birinciliği ...
Kayserispor'da Kadın dayanışması
YEREL HABERLER Kayserispor'da Kadın dayanışması
Vali Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve yönetimini kabul etti
YEREL HABERLER Vali Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X