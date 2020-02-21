Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak maçı yönetecek olan Arda Kardeşler, yönettiği 143 müsabakada 621 sarı, 40 kez de kırmızı kart çıkardı.
Bursa Bölgesi hakemi Arda Kardeşler, bugüne kadar 143 müsabaka yönetti. bu maçlarda 69 kez ev sahibi, 39 kez deplasman takımı kazanırken 35 maç da berabere bitti. Arda Kardeşler, bu maçlarda 621 sarı kart çıkarırken 40 kez de kırmızı kartına başvurdu. Arda Kardeşler 1 kez KayserisporKonyaspor maçı yönetti. 24 Şubat 2019 tarihinde Konya'da oynanan maçı Kayserispor 10 kazanmıştı
Kayserispor karnesi
Arda Kardeşler, Hes Kablo Kayserispor'un 8 maçını yönetti. Sarı Kırmızılılar, bu maçlarda 3 kez kazanırken 5 kez de mağlup oldu. Arda Kardeşler, bu maçlarda 14 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart çıkardı. Arda Kardeşler'in yönettiği maçlarda Kayserispor şu sonuçları aldı:
KayserisporFenerbahçe 10
GalatasarayKayserispor 31
KonyasporKayserispor 01
AlanyasporKayserispor 50
GöztepeKayserispor 20
FenerbahçeKayserispor 30
BeşiktaşKayserispor 21
GaziantepKayserispor 12
Konyaspor karnesi
Arda Kardeşler, Konyaspor'un 7 maçını yönetti. Yeşil Beyazlılar, bu maçlarda 5 kez kazanırken 2 kez de mağlup oldu. Arda Kardeşler, bu maçlarda 11 kez sarı kart çıkardı. Arda Kardeşler'in yönettiği maçlarda Konyaspor şu sonuçları aldı:
KonyasporKayserispor 01
KonyasporOsmanlıspor 10
KonyasporGençlerbirliği 30
KonyasporKarabükspor 30
KonyasporBaşakşehir 03
KonyasporÜmraniyespor 21
KonyasporKasımpaşa 21
Triosu..
Bu müsabakada Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın olarak açıklandı. Hes Kablo KayserisporKonyaspor maçının VAR Hakemi Emre Malok olurken, AVAR Hakemi ise Murat Erdoğan oldu.
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