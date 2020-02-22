Yahyalıspor galibiyete inanıyor

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Yahyalıspor ligin 19.haftasında yarın sahasında Nevşehir ekibi Kapadokya Göremespor'u konuk edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor yarın oynayacağı Kapadokya Göremespor maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Ligin ikinci yarısında geride kalan 5 hafta sonunda galibiyet alamayan YeşilBeyazlılar galibiyet hasretine son vermekte kararlı. Ligde geride kalan 18.hafta sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Yahyalıspor topladığı 19 puanla 10.sırada yer aldı. Kalan haftalarda alacağı sonuçlar ile ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefleyen YeşilBeyazlılar yarın Kapadokya Göremespor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

Yarın Yahyalı İlçe Stadında oynanacak olan Yahyalıspor ile Kapadokya Göremespor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Giresun Bölgesinden Ertuğrul Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Musa Çetindemir ve Murat Kaan Taştemel yapacak. Maçın 4.Hakemi Ali Metehan Köse.

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