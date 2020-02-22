Kayserispor ile Konyaspor 26.randevuda

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor bugün Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. İki ekip, Süper Lig tarihinde 26. kez birbirini yenmek için sahaya çıkacak. Kayserispor ile Konyaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. 9 maç berabere biterken İstikbal Mobilya Kayserispor 7 kez, Konyaspor ise 9 kez kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 22 gol atarken Konyaspor ise 28 gol attı. İki takım arasında en farklı galibiyetler 30'lık sonuç oldu. Her iki takımın da birbirine karşı 30'lık galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 3 maçta gol sesi çıkmadı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı yeşil beyazlı ekip 21 kazanmıştı.

Kayseri'deki maçlar

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor, Kayseri'de 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda 5 kez Kayserispor kazanırken 2 kez Konyaspor kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Kayserispor sahasında 3 kez 21, 1 kez 10, 1 kez de 30 galip geldi. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı Konyaspor 02'lik sonuçla kazanmıştı. Kayserispor sahasında 16 gol atarken, Konyaspor ise 13 gol attı.

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan 25 Süper Lig maçı ve bu maçlarda sonuçlar şöyle:

2019/2020 KonyasporKayserispor 21

2018/2019 KonyasporKayserispor 01

2018/2019 KayserisporKonyaspor 02

2017/2018 KonyasporKayserispor 20

2017/2018 KayserisporKonyaspor 21

2016/2017 KayserisporKonyaspor 21

2016/2017 KonyasporKayserispor 10

2015/2016 KonyasporKayserispor 10

2015/2016 KayserisporKonyaspor 11

2013/2014 KonyasporKayserispor 30

2013/2014 KayserisporKonyaspor 00

2010/2011 KayserisporKonyaspor 13

2010/2011 KonyasporKayserispor 01

2008/2009 KayserisporKonyaspor 11

2008/2009 KonyasporKayserispor 00

2007/2008 KayserisporKonyaspor 30

2007/2008 KonyasporKayserispor 11

2006/2007 KayserisporKonyaspor 21

2006/2007 KonyasporKayserispor 11

2005/2006 KonyasporKayserispor 10

2005/2006 KayserisporKonyaspor 10

2004/2005 KonyasporKayserispor 31

2004/2005 KayserisporKonyaspor 22

1992/1993 KonyasporKayserispor 00

1992/1993 KayserisporKonyaspor 11

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