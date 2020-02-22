Kayserispor ile Konyaspor 26.randevuda

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor bugün Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. İki ekip, Süper Lig tarihinde 26. kez birbirini yenmek için sahaya çıkacak. Kayserispor ile Konyaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. 9 maç berabere biterken İstikbal Mobilya Kayserispor 7 kez, Konyaspor ise 9 kez kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 22 gol atarken Konyaspor ise 28 gol attı. İki takım arasında en farklı galibiyetler 30'lık sonuç oldu. Her iki takımın da birbirine karşı 30'lık galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 3 maçta gol sesi çıkmadı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı yeşil beyazlı ekip 21 kazanmıştı.
Kayseri'deki maçlar
Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor, Kayseri'de 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda 5 kez Kayserispor kazanırken 2 kez Konyaspor kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Kayserispor sahasında 3 kez 21, 1 kez 10, 1 kez de 30 galip geldi. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı Konyaspor 02'lik sonuçla kazanmıştı. Kayserispor sahasında 16 gol atarken, Konyaspor ise 13 gol attı.
Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan 25 Süper Lig maçı ve bu maçlarda sonuçlar şöyle:
2019/2020 KonyasporKayserispor 21
2018/2019 KonyasporKayserispor 01
2018/2019 KayserisporKonyaspor 02
2017/2018 KonyasporKayserispor 20
2017/2018 KayserisporKonyaspor 21
2016/2017 KayserisporKonyaspor 21
2016/2017 KonyasporKayserispor 10
2015/2016 KonyasporKayserispor 10
2015/2016 KayserisporKonyaspor 11
2013/2014 KonyasporKayserispor 30
2013/2014 KayserisporKonyaspor 00
2010/2011 KayserisporKonyaspor 13
2010/2011 KonyasporKayserispor 01
2008/2009 KayserisporKonyaspor 11
2008/2009 KonyasporKayserispor 00
2007/2008 KayserisporKonyaspor 30
2007/2008 KonyasporKayserispor 11
2006/2007 KayserisporKonyaspor 21
2006/2007 KonyasporKayserispor 11
2005/2006 KonyasporKayserispor 10
2005/2006 KayserisporKonyaspor 10
2004/2005 KonyasporKayserispor 31
2004/2005 KayserisporKonyaspor 22
1992/1993 KonyasporKayserispor 00
1992/1993 KayserisporKonyaspor 11
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