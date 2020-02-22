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Bakan Dönmez: “Güneş enerjisinde Türkiye çok büyük bir mesafe kat etti” Enerji ve Tabii Kaynaklar ...

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güneş enerjisinde Türkiye'nin çok büyük mesafe kat ettiğini söyleyerek, "Sadece elektriği tüketen değil aynı zamanda da üreten yeni bir ekosistem ülke geneline hızla yayılıyor" dedi.

Bakan Dönmez: “Güneş enerjisinde Türkiye çok büyük bir mesafe kat etti” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Sadece elektriği tüketen değil aynı zamanda da üreten yeni bir ekosistem ülke geneline hızla yayılıyor” “Türkiye, bugün yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da altıncı, dünyada on üçüncü sıraya yerleşti”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güneş enerjisinde Türkiye’nin çok büyük mesafe kat ettiğini söyleyerek, “Sadece elektriği tüketen değil aynı zamanda da üreten yeni bir ekosistem ülke geneline hızla yayılıyor” dedi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir otelde düzenlenen ‘7.Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı’na katıldı. Konferansta konuşan Bakan Dönmez, “Enerji denince insanların aklına yüksek bütçeli yatırımlar, tesisler geliyor genelde. Yenilenebilir kaynaklardan lisanssız elektrik üretimiyle artık bu anlayış yavaş yavaş değişime uğruyor. Lisanssız enerji üretimiyle birlikte enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık. Meskenlerin, küçük ya da orta ölçekli işletmelerin, çiftçilerimizin yani kendi elektriğini üretmek isteyen her kişi ve kurumun önünü açtık. Böylece yatırım kültürü ve yatırımcı profilinde de büyük bir değişim yaşanmaya başladı. Zaman zaman medyaya yansıyan haberlerde de görüyorsunuzdur. Köyünde, beldesinde ya da kasabasında ürettiği elektrikle ihtiyacını karşılayan hatta bütün bir ilçenin elektrik talebine cevap veren yeni yatırımcı örnekleri ortaya çıkmaya başladı. Bir nevi Enerji KOBİ’leri de diyebiliriz aslında. Artık sadece elektriği tüketen değil aynı zamanda da üreten yeni bir ekosistem ülke geneline hızla yayılıyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Milli Enerji ve Maden Politikamızda yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılmasını temel hedef olarak belirledik. 2019 sonu itibariyle elektrik üretimimizin yüzde 62’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Yenilenebilir kurulu gücümüz 44.767 MW’a ulaştı. Kurulu gücümüzün yüzde 49’unu yani neredeyse yarısını yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor. Türkiye, bugün yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da altıncı, dünyada on üçüncü sıraya yerleşti. Güneş enerjisinde ise Türkiye çok büyük bir mesafe kat etti. 10 yıl öncesine kadar güneş enerjisi kurulu gücümüz sıfır iken bugün 6 bin 32 MW seviyesine geldik. Devletin verdiği teşvik, hibe ve krediler yerli ve yabancı yatırımcının yüzünü güneşe çevirdi. Ve bu inanılmaz başarı hikâyesi kamu ve özel sektörün sinerjisi olarak ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.
‘Yenilenebilir enerjide üretim kadar önem verdiğimiz bir diğer konu ise yerlileştirme’ diyen Bakan Dönmez, şunları kaydetti:
“Dünyada yenilenebilir enerji maliyetleri düşerken bizlerin teknik aksamı halen ithal etmemiz düşünülemez. Bu konuda ilk adımlarımızı attık. Ankara’da Türkiye’nin ilk entegre güneş fabrikası yükseliyor. İzmir’de de inşallah Türkiye’nin ilk entegre rüzgar fabrikasını devreye alacağız. Yenilenebilir enerjide bilgi ve birikimi değere dönüştüreceğiz. Nasıl ki enerji üretiminde “Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir” diyorsak, teknoloji üretiminde de “önce yerli teknoloji, önce yerli üretim” diyoruz. Kaynaklarımızı yerli katkı oranı yüksek, ileri teknoloji içeren aksam veya tesis bileşenleri kullanarak enerjiye dönüştüreceğiz. Ve şunu görüyorum ki Kayseri buna hazır. Yetişmiş insan kaynağı, cesur müteşebbisler, finansal birikim, sınai ve ticari birikim, gelişmiş ulaşım ve lojistik ağı Her şey fazlasıyla var bu şehirde.”
Konferansa, Bakan Dönmez'in yanı sıra, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

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