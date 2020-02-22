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Riskli gebeliklere dikkat Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı Dr. ...

İHA

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan riskli gebeliklere dikkat çekerek; "Kadınların gebelik öncesi muayene tetkikleri hem tecrübeli hem donanımlı bir merkez altında gerçekleştirmeleri gebeliği en güzel şekilde sonuçlandırmak açısından önerebileceğimiz en önemli nokta" dedi.

Riskli gebeliklere dikkat Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan: "Gebelik sürecinde uzman görüşü öncesinde ve sonrasında son derece önemli"

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan riskli gebeliklere dikkat çekerek; “Kadınların gebelik öncesi muayene tetkikleri hem tecrübeli hem donanımlı bir merkez altında gerçekleştirmeleri gebeliği en güzel şekilde sonuçlandırmak açısından önerebileceğimiz en önemli nokta" dedi.
Riskli gebeliklere dikkat çeken Dr. Bostan, vatandaşların gebeliği en güzel şekilde tamamlayabilmesi süreci için konusunda uzman ve donanımlı bir merkezde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Dr. Bostan; "Riskli gebelikler anneye bağlı faktörler, bebeğe bağlı faktörler, doğum sürecine bağlı olan faktörler olarak sınıflandırılabilirler. Anneye bağlı faktörlerden annenin daha önceden sahip olduğu kronik hastalıklar, madde bağımlılıkları, tansiyon, kalp, şeker, böbrek, kan hastalıkları yüksek riskli gebelik sınıfına girer. Bebeğe bağlı faktörler ise bebeğin taşıdığı anomaliler , erken doğum tehdidi, suyun az veya çok olması riskli gebelik olarak sınıflandırılır. Riskli gebelik öncesi mutlaka kişilerin ayrıntılı muayene olması, bunları planlaması gerekmektedir. Gebeliği normal bir zeminde başlatmak sağlıklı gebelik geçirmek için en önemli adımlardan bir tanesi. Bunun için çok üzerinde duruyoruz. Sonrasında da riskli gebeliklerde anne adayının daha sık takip edilmesi, doğum sürecinin de aynı şekilde titizlikle yapılması önem arz etmekte. İnsanların gebelik öncesi muayene tetkikleri hem bu konuda tecrübeli hem donanımlı bir merkez altında gerçekleştirmeleri gebeliği en güzel şekilde tamamlama açısından önerebileceğimiz en önemli nokta. Uzman görüşü öncesinde ve sonrasında gebelik sürecinde son derece önemli" dedi.

"Aile, hekimin tavsiyelerine uymalı"
Gebelik öncesi ve gebelik sürecinde ailenin hekim tavsiyesine uymasının çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Hüsne Bostan; "Anneye bağlı riskli gebelik faktörlerinden en çok gördüğümüz tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, epilepsi, kan hastalıklarının eşlik ettiği durumlar olabilir. Böyle durumlarda hastanın gebe kalmadan önce ilgili branş uzmanlarınca değerlendirilerek gebeliğe uygun ilaçların geçişinin yapılması en az 3 ay öncesinden planlanmalıdır. Gebeliğe uygun ilaçlara geçildikten sonra gebelikte hangi ilaçlarla devam edileceği konunun uzmanı tarafından yönetilmelidir. Kadın doğum uzmanı bu süreçte en önemli rolü almaktadır. Tansiyon, şeker ve böbrek hastaları için de aynı şeyleri söylüyoruz. Hem konunun uzmanı hem de kadın doğum uzmanı süreci birlikte yönetmelidir. Aile de bu konuda hekimlerin tavsiyelerine uyarak bu süreci geçirmeyi hedeflemelidir. Gebeliğe bağlı faktörlerden özellikle çoğul gebelikler bizim için yüksek riskli gebelik arz eder. Annenin bir önceki gebelikte yaşadığı sıkıntılar da bir sonraki gebeliği riskli gebelik sınıfına sokar. Bu yüzden bir sonraki gebelikte aynı sıkıntıları yaşamaması açısından daha sık takip edilmeleri önemli. Bebeğin suyunun az olması, fazla olması, anne yaşının 1735 yaş aralığı dışında olması da riskli gebelik sınıfına sokar" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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