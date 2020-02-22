Filistinli Ressam Nesrin Ayyad resim sergisi açtı

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ve Sanat faaliyetleri kapsamında Filistinli Ressam Nesrin Ayyad’ın resim sergisi açıldı.

Kayseri Atatürk Evi'ndeki serginin açılışında konuşan Filistinli Ressam Nesrin Ayyad; "Filistin ve Türk halkına buradan selamlarımı iletiyorum. Tüm katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına katılan Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindekiler sergilenen eserleri inceledi.

Sergide toplam 15 eser görücüye çıktı.

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