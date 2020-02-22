Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 21 önde tamamladı.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
8. dakikada Milosevic'in ara pasında Shengelia'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Lung topu çeldi. Dönen topu Ömer Ali Şahiner, ağlara yolladı. 01
42. dakikada kaleyi direkt karşıdan gören noktadan Diego Angelo'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan, soluna uzanarak topu kornere çeldi.
44. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Lung topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu ceza sahası içinde önünde bulan Amir Hadziahmetovic'in şutunda top filelerle buluştu. 02
45+2. dakikada sağdan Djedje'nin ortasında ceza sahası içinde Mesanovic'in kafa vuruşunda boşta kalan topu Kravets ağlara gönderdi. 12
Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx
Hes Kablo Kayserispor: Silviu Lung x, Miguel Lopes xx, Cristian Sapunaru xx, Diego Angelo x, Mario Situm x, Bernard Mensah xx, Dja Djedje x, Gustavo Campanharo xx, Pedro Henrique xx, Artem Kravets xx, Muris Mesanovic x
Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Zoran Kvrzic, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Furkan Polat, Emre Demir
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Konyaspor: Serkan Kırıntılı xxx, Selim Ay xx, Guilherme Haubert xxx, Uğur Demirok xx, Nejc Skubic xx, Jens Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xx, Deni Milosevic xxx, Amir Hadziahmetovic xx, Levan Shengelia xx, Robert Mak x
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Alper Uludağ, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Paolo Hurtado, Rijad Bajic, Erdon Daci, Thuram
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Artem Kravets (dk. 45+2) (Kayserispor), Ömer Ali Şahiner (dk. 8), Amir Hadziahmetovic (dk. 44) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: Bernard Mensah, Cristian Sapunaru (Kayserispor), Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic (Konyaspor)
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