Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: 2-2

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-STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Arda Kardeşler(xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), Bahtiyar Birinci (xx)

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (xx) Lopes (xx), Diego (xx), Sapunaru (xx), Situm (xx) (Dk. 77 Enver Cenk (xx)), Campanharo (xx), Mensah (xx), Djedje (xx), Pedro (xx) (Dk. 90 Aksel), Kravets (x), Mesanovic (xx)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan (xx) Skubic (xx), Selim (xx), Uğur (xx), Guilherme (xx), Shengelia (xx) (Dk. 90 Volkan (x)), Jonsson (xx) , Hadziahmetovıc (xx), Mak (xx) (Dk. 75 Hurtado (x)), Ömer (xx) (Dk. 65 Thuram (x)), Milosevic (x)

GOLLER: Dk. 45 Artem Kravets, Dk. 87 Pedro (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 8 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Hadziahmetovıc (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Sapunaru, Mensah, Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kaysersipor) -Hadziahmetovıc, Mak, Jonsson, Thuram (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig'in 23'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

3´üncü dakikada Djedje´nin sol kanattan yaptığı ortada yeşil beyazlıların savunması topu uzaklaştırdı.

7´nci dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner topu filelere gönderdi: 0-1.

11´inci dakikada Konyaspor´un defansının geri pası sonrası, kısa düşen pasa yeşil siyahlıların kalecisi Serkan Kırıntılı güçlükle müdahale ederken, Artem Kravets´in yaptığı baskı sonucu top az farkla auta gitti.

41´inci dakikada Dieogo´nun kullandığı serbest vuruşta, yeşil beyazlı ekibin kalecisi Serkan kırıntılı topu kornere çeldi.

43´üncü dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Amır Hadzıahmetovıc´in attığı golle farkı 2´ye çıkardı: 0-2.

45+2`de Kayseri farkı 1'e indirdi. Djedje´nin ceza sahası dışından vurduğu top Serkan Kırıntılı´dan döndü. Dönen topu tamamlayan Artem Kravets farkı 1´e indirdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

50´nci dakikada Mario Situm'un sol kanattan açtığı ortada Dieogo´nun kafa vuruşu auta gitti.

54´üncü dakikada Djedje´nin sol kanattan Konyaspor ceza sahası içine ortaladığı topa yükselen Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Situm´un vuruşunda top auta gitti.

56´ncı dakikada Djedje´nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Bernard Mensah´ın kafa vuruşunu Serkan Kırıntılı kornere çeldi.

74´üncü dakikada Bernard Mensah´ın kullandığı frikik, Konyaspor kale direğinin sağından az farkla oyun alanının dışına çıktı.

81´inci dakikada Enver Cenk Şahin´in yaptığı hareket sonrası Konyasporlu Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo yerde kaldı. Yeşil beyazlıların kullandığı serbest vuruş, Kayserispor defansı tarafından uzaklaştırıldı.

87'nci dakika Kayserispor beraberliği sağladı. Gelişen atakta Mensah'tan aldığı pasla Konyaspor kalesine yönelen Henrıque'nin sol çapraz vurduğu sert şut filelerle buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.



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