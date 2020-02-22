Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: 2-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: 2-2

DHA

-STAT: Kadir Has

-STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Arda Kardeşler(xx), Cevdet  Kömürcüoğlu (xx), Bahtiyar Birinci (xx)
HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung (xx) Lopes (xx), Diego (xx), Sapunaru (xx),  Situm (xx) (Dk. 77 Enver Cenk (xx)), Campanharo (xx), Mensah (xx), Djedje (xx), Pedro (xx) (Dk. 90 Aksel),  Kravets (x), Mesanovic (xx)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan (xx) Skubic (xx), Selim (xx), Uğur (xx), Guilherme (xx), Shengelia (xx) (Dk. 90 Volkan (x)), Jonsson (xx) , Hadziahmetovıc (xx), Mak (xx) (Dk. 75 Hurtado (x)), Ömer (xx) (Dk. 65 Thuram (x)), Milosevic (x)
GOLLER: Dk. 45 Artem Kravets, Dk. 87 Pedro (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 8 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Hadziahmetovıc (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Sapunaru, Mensah, Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kaysersipor) -Hadziahmetovıc, Mak, Jonsson, Thuram (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig'in 23'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
3´üncü dakikada Djedje´nin sol kanattan yaptığı ortada yeşil beyazlıların savunması topu uzaklaştırdı.
7´nci dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner topu filelere gönderdi: 0-1.
11´inci dakikada Konyaspor´un defansının geri pası sonrası, kısa düşen pasa yeşil siyahlıların kalecisi Serkan Kırıntılı güçlükle müdahale ederken, Artem Kravets´in yaptığı baskı sonucu top az farkla auta gitti.
41´inci dakikada Dieogo´nun kullandığı serbest vuruşta, yeşil beyazlı ekibin kalecisi Serkan kırıntılı topu kornere çeldi.
43´üncü dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Amır Hadzıahmetovıc´in attığı golle farkı 2´ye çıkardı: 0-2.
45+2`de Kayseri farkı 1'e indirdi. Djedje´nin ceza sahası dışından vurduğu top Serkan Kırıntılı´dan döndü. Dönen topu tamamlayan Artem Kravets farkı 1´e indirdi: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
50´nci dakikada Mario Situm'un sol kanattan açtığı ortada Dieogo´nun kafa vuruşu auta gitti.
54´üncü dakikada Djedje´nin sol kanattan Konyaspor ceza sahası içine ortaladığı topa yükselen Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Situm´un vuruşunda top auta gitti.
56´ncı dakikada Djedje´nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Bernard Mensah´ın kafa vuruşunu Serkan Kırıntılı kornere çeldi.
74´üncü dakikada Bernard Mensah´ın kullandığı frikik, Konyaspor kale direğinin sağından az farkla oyun alanının dışına çıktı.
81´inci dakikada Enver Cenk Şahin´in yaptığı hareket sonrası Konyasporlu Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo yerde kaldı. Yeşil beyazlıların kullandığı serbest vuruş, Kayserispor defansı tarafından uzaklaştırıldı.
87'nci dakika Kayserispor beraberliği sağladı. Gelişen atakta Mensah'tan aldığı pasla Konyaspor kalesine yönelen Henrıque'nin sol çapraz vurduğu sert şut filelerle buluştu: 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez: "Tüm vatandaşımızı doğalgaz kullanabilecek hale getirecek inancımız var"
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Tüm vatandaşımızı doğalgaz ...
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Konyaspor: 2 ...
Kazada yaralanan Onursal Başkan Özhaseki Kayserispor maçını izledi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Onursal Başkan Özhaseki Kayserispor ...
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 ...
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç devam ...
Filistinli Ressam Nesrin Ayyad resim sergisi açtı
YEREL HABERLER Filistinli Ressam Nesrin Ayyad resim sergisi açtı
Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Emre Taşdemir kadrodan çıkarıldı
Evde temizlik hem pratik hem hijyenik
YEREL HABERLER Evde temizlik hem pratik hem hijyenik
Riskli gebeliklere dikkat Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan: "Gebelik sürecinde uzman görüşü öncesinde ve sonrasında son derece önemli"
YEREL HABERLER Riskli gebeliklere dikkat Acıbadem Kayseri Hastanesi ...
Bakan Dönmez: “Güneş enerjisinde Türkiye çok büyük bir mesafe kat etti” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Sadece elektriği tüketen değil aynı zamanda da üreten yeni bir ekosistem ülke geneline hızla yayılıyor” “Türkiye, bugün yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da altıncı, dünyada on üçüncü sıraya yerleşti”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Güneş enerjisinde Türkiye çok büyük ...
ÖSYM eski Başkanı Demir ve yardımcısı Pekşen'e FETÖ davası
YEREL HABERLER ÖSYM eski Başkanı Demir ve yardımcısı Pekşen'e FETÖ ...
Tekden öğrencileri karatede madalyaları topladı
YEREL HABERLER Tekden öğrencileri karatede madalyaları topladı
Özel Sare Anadolu Lisesi Slovakya’da ülkemizi temsil edecek
YEREL HABERLER Özel Sare Anadolu Lisesi Slovakya’da ülkemizi temsil ...
Arven Yapı geleneksel çözüm ortakları toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Arven Yapı geleneksel çözüm ortakları toplantısını ...
Mutlu Yüzler Projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Mutlu Yüzler Projesi devam ediyor
Melikgazi Belediyesi ihale ile kamyon kiralayacak
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi ihale ile kamyon kiralayacak
Kayseri'ye uyuşturucu sokmak isteyenleri jandarma engelledi
YEREL HABERLER Kayseri'ye uyuşturucu sokmak isteyenleri jandarma ...
(Özel) Eşiyle birlikte 7 torununa bakan Mustafa amca, yardım bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Eşiyle birlikte 7 torununa bakan Mustafa amca, ...
Kayserispor ile Konyaspor 26.randevuda
YEREL HABERLER Kayserispor ile Konyaspor 26.randevuda
Erteleme maçının tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Erteleme maçının tarihi belli oldu
Kılıçaslan Yıldızspor, Mersin'de 3 puan arıyor
YEREL HABERLER Kılıçaslan Yıldızspor, Mersin'de 3 puan arıyor
Yahyalıspor galibiyete inanıyor
YEREL HABERLER Yahyalıspor galibiyete inanıyor
Bakan Pakdemirli Büyükşehir'de
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Büyükşehir'de
Bakan Pakdemirli: “Yamula bölgesinde projeler bittiği zaman 11 bin hektarlık alan sulanabilecek” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “2023 itibariyle yatırımlarımızı 2 milyar dolara ve üretimi de 600 bin tona çıkarma gayretindeyiz” “Yamula Barajı’ndaki su ürünleri Çin’e kadar ihraç ediliyor”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Yamula bölgesinde projeler bittiği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X