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Bakan Dönmez: "Tüm vatandaşımızı doğalgaz kullanabilecek hale getirecek inancımız var"

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "Özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle doğalgazdan tüm vatandaşlarımızı istifade ettirmek gibi niyetimiz var. Bugün 83 milyona ulaşmış nüfusumuzun 60 milyonu doğalgaza erişmiş vaziyette. 52 milyonu da doğalgaz kullanıyor. Tamamının kullanabilecek hale getirecek inancımız, kapasitemiz var" dedi.

Bakan Dönmez: "Tüm vatandaşımızı doğalgaz kullanabilecek hale getirecek inancımız var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "Özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle doğalgazdan tüm vatandaşlarımızı istifade ettirmek gibi niyetimiz var. Bugün 83 milyona ulaşmış nüfusumuzun 60 milyonu doğalgaza erişmiş vaziyette. 52 milyonu da doğalgaz kullanıyor. Tamamının kullanabilecek hale getirecek inancımız, kapasitemiz var" dedi.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Bakan Dönmez Kayseri Valiliği'ni ziyaret ederek burada Vali Şehmus Günaydın ile görüştü. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Dönmez, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve partililer ile bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüştü. Başkan Büyükkılıç Kayseri’nin beklentilerini dile getirdi. Kayseri'nin 10 ilçesine doğal gazın ulaştırıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin de doğal gaz beklediğini belirtti ve bu ilçelere de doğal gazın ulaştırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuşmasında 83 milyon vatandaşı doğalgazdan istifade ettirmeyi hedeflediklerini belirterek; "Geçmişte belediyecilik anlamında güzel örnekler deyince daha çok İstanbul, Ankara akla geliyordu ama aslında Anadolu'da da çok güzel örnekler var. Bunları kamuoyu önünde zikredemediğimiz için aslında haksızlık yapmış oluyoruz. Gezdikçe buradaki güzel uygulamaların farkına varmış oluyoruz. Kayseri zaten 6 bin yıl öncesine kadar giden tarihi kadim bir şehrimiz. Hem kültür varlıkları, turizm açısından son geldiği noktada eğitim dahil bir modern kentte olması gereken her konuya yeterince özen gösterilmiş bir şehir. İlin enerji ve tabii kaynaklar sorununu masaya yatıracağız. Başkanın talep ettiği beklentileri de değerlendireceğiz. Şunu özellikle söyleyeyim, 2000'li yıllara kadar Türkiye'de sadece 5 büyükşehirimizde doğalgaz vardı. Ama AK Parti iktidarıyla birlikte 5 şehir, 81 ile ulaştı. Biz geldiğimizde ilk ihalesini yaptığımız şehir Kayseri'ydi.Kayseri o 5 büyük şehrin dışında kalan Doğalgaz Piyasası Kanunu'na göre ihalesi yapılmış ilk şehrimiz. Özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle doğalgazdan tüm vatandaşlarımızı istifade ettirmek gibi niyetimiz var. Bugün 83 milyona ulaşmış nüfusumuzun 60 milyonu doğalgaza erişmiş vaziyette. 52 milyonu da doğalgaz kullanıyor. Tamamının kullanabilecek hale getirecek inancımız, kapasitemiz var. Bir plan ve program kapsamında inşallah onları da yapacağız. Elektrik üretim kapasitesi açısından da Kayserimiz yine iyi bir oranda diyebiliriz. 376 tane santralimiz var. Neredeyse bin megawatt'a yakın kurulu gücümüz var. İnşallah bundan sonra da Kayseri'ye hak ettiği hizmeti getirmeye gayret edeceğiz" dedi.
Ziyarette Başkan Büyükkılıç, Bakan Dönmez'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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