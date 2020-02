Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Robert Prosinecki, iki farklı mağlubiyetten beraberliği yakaladıkları için mutlu olduğunu vurgularken, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise oyuncuların geldiği seviyeden memnun olduğunu söyledi.

BÜLENT KORKMAZ: UZUN BİR ARADAN SONRA ÖNE GEÇMEMİZ GÜZELDİ

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Uzun bir süre sonra gol bulmamız ve öne geçmemiz güzeldi. Hızlı hucuma çıktık. Etkili de olduk. Bazen istemediğimz pozisyonları da gördük. İlk yarıda istediğimizi bulduk. İkinci yarı iyi olmasak da bir pozisyonda golü bulsak her şey bitmiş olacaktı. Oyuncuların ben geldikten sonra duygusal durumları istediğimiz gibi değildi. Şimdi geldikleri seviye bizi mutlu etti. Bizleri deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ROBERT PROSINECKI: 2 FARKLI YENİK DURUMDAN EŞİTLİĞİ YAKALADIK, MUTLUYUM

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise, "Zor bir maç olacağının farkındaydık. Her hafta zorlu bir mücadele oynuyoruz. Konyaspor da iyi bir takım bence bulundukları yeri hak etmiyorlar. 2 farklı geriye düştük ve skoru dengelemek bizim karakterimizi ortaya koydu. Geriden gelip skoru eşitlemek bizim için önemliydi. Kazanmamız gereken bir maçtı ama 2 farklı skordan eşitliği yakalamak beni mutlu etti. Şimdi Göztepe maçına odaklanacağız. Hakemle ilgili konuşmuyorum. bizim odaklanmamız gereken konu, futbol oynamak. Hakeme sürekli itiraz etmek yanlış. Oyuncularıma devre arasında hakeme itiraz etmemeleri gerektiğini söyledim. 2'nci yarı daha iyi ve savaşan bir Kayserispor vardı. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Önümüzde zorlu maçlar var. Onlara odaklanalım. Hakemleri konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

"DEVRE ARASINDA YENİDEN YAPILANAN BİR TAKIMIN HER MAÇTA 3 PUAN ALMASI ZOR"

İç sahada alınan beraberliklerin sorulması üzerine ise Prosinecki, "Ankaragücü maçı çok iyi oynamıştık. Antalyaspor maçında da çok iyi oynadık ama istediğmizi alamadı ama ilk defa deplasmanda galibiyet aldık. Kaybettiğimiz puanları savunmuyorum. Devre arasında yeniden yapılanan bir takımın her maçta 3 puan alması zor. Bizim için önemli olan maçta yenik durumdan skora dengeyi getirmek. Oyun sistemimiz gayet iyiydi" cevabını verdi.

