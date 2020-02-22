Prosinecki: "2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik"

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "20 geri düştükten sonra karakter gösterdik ve maçı 22’ye getirdik" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 22 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Zor bir maç olacağının farkındaydık. Her hafta zorlu bir mücadele oynuyoruz. Konyaspor’da iyi bir takım. Bence bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım. Ligde kalmaya oynuyorlar. O yüzden onların da direnci daha yüksek olacaktı. Bunun bilincindeydik. 20 geri düştükten sonra karakter gösterdik ve maçı 22’ye getirdik. Bu açıdan futbolcularımı kutluyorum. 20 geri düşmek iyi bir şey değil fakat ardından 22’yi yakalamak bizim için çok önemliydi. Şimdi çok önemli olan Göztepe maçına odaklanmalıyız. Şu an Göztepe maçını düşünüyoruz. Kazanmak zorunda olduğumuz maçı 20’dan 22’ye getirmemiz bizim için teselli oldu" şeklinde konuştu.

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