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Bakan Dönmez Siyaset Akademisi’nin ilk dersini verdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih ...

İHA

Bakan Dönmez Siyaset Akademisi’nin ilk dersini verdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Bizler imar etmenin derdindeyken birileri yıkmanın derdindeydi" “5 sene önce çevrecilik adı altında ülkeyi ateşe verenleri hepimiz gördük"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizler imar etmenin derdindeyken birileri yıkmanın derdindeydi. Çok değil 5 sene önce çevrecilik adı altında ülkeyi ateşe verenleri hepimiz gördük. Ömürleri boyunca bir ağaç dikmemiş adamların vandalladıklarına, nasıl çevrecilik adı altında pazarladıklarını hepimiz gördük. Türkiye’ye karşı ayak oyunları yapanlara şunu dedik, ‘Ne yaparsanız yapın biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz’" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kayseri temasları kapsamında Siyaset Akademisi 19. Dönem Açılış Dersi’ne katıldı. Programın açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Siyaset Akademisi’nde 317 katılımcının olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Akademinin açılış dersinde konuşan Bakan Dönmez, “Hakikaten çok zor zamanlardan geçmişiz. Vesayet dönemleri uzun bir müddet mesaimizi çaldı. Hamt olsun 18 yıldır buna benzer bir takım girişimler olsa da istikrarın hakim olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Başarımızın altında yatan nedenlerin en başında bu geliyor. Milletin derdiyle dertlenmek, talepleri iyi analiz etmek zorundayız. AK Parti belediyelerimizin ve hükümetlerimizin bana göre başarısının altında yatan en büyük etkenlerden birisi bu. Kutlu yürüyüşte gecesini gündüzüne katan AK Partili dava arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

“AK Parti’nin başarısının atında milletimizle kurduğumuz güçlü bağ var”
AK Parti ile daha güçlü bir geleceğe doğru ilerlediklerini kaydeden Bakan Dönmez, “31 Mart seçimleri için Kayseri teşkilatının nasıl çalıştığına şahidim. Önce millet önce memleket diyerek ne türlü fedakarlıklara katlandığına şahit oldum. Zafere adanmış dava erleri olduğu sürece bu hak dava hiçbir zaman yere düşmeyecek. Muhakkak birileri çıkacak, bayrağı daha yükseklere çıkarmaya engel olmaya çalışacak. Ama dün nasıl karşı koyduysak bugün ve yarın da aynı şuurla engel olmaya çalışanlara gücümüz yettiğince karşı koymaya çalışacağız. AK Parti, milletin derdiyle dertlenen samimi kadroların adıdır. Köklerini medeniyet değerlerimizden alan, dalları geleceğe uzanan bir partidir. Her türlü yeniliğe açık, karanlığa kapalıdır. Kendi kültürümüzden kopmadan her geçen gün yeniliklere adapte ederek daha da güçlenen bir partiyiz. AK Parti Türkiye’nin 2023’e, 2071’e uzanan kollarıdır. Daha güçlü bir geleceğe doğru ilerliyoruz. AK Parti’de durmak, yorulmak yoktur. AK Parti’nin başarısının altında milletimizle kurduğumuz güçlü bağ var. Bizim için her zaman başkalarının değil milletimizin ne dediği önemli olmuştur. Elini taşın altına koyan Kayserili hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin son 17 yılda büyük bir değişim kazandığının altını çizen Bakan Fatih Dönmez, “Bugünlere nasıl gelindiğini anlatmaya çalışacağım. AK Parti’nin kurulduğu tarihte Türkiye tarihin en büyük buhranlarından birini yaşıyordu. Türk siyaseti uzun dönemdir sorunlara çözüm üretme fonksiyonunu bitirmişti. 3 Kasım 2002 seçimleri Türk siyaseti açısından önemli bir milat oldu. Göreve gelen AK Parti iktidarıyla beraber halkımız köhne siyaset anlayışını tarihe gömmüş oldu. Ekonomide, sağlıkta, kültürde, sanatta ‘Hasta adam’ olarak anılan Türkiye güçlenmeye devam etti. AK Parti iktidarıyla halkımız hak ettiği hizmetlere kavuşmuş oldu. AK Parti sayesinde içine kapalı yaşayan Türk vatandaşı tam anlamıyla dünya vatandaşı haline geldi. Konut, araba gibi temel ihtiyaçlar daha erişilebilir hale geldi. Türkiye böyle büyürken neler yaşandı hepiniz biliyorsunuz. Bu müdahalelerin tek amacı var, eski Türkiye’yi yeniden diriltme olarak karşımıza çıktı. Ancak her olayda milletimiz cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlendi. Güçlü liderlik, kararlı duruş ve liderine inanan milyonlarca insanın karşısında hiçbir güç duramadı. Türkiye 17 yılda büyük bir değişim kazandı. Her şart ve koşulda millet iradesi her şeyin belirleyicisi oldu” diye konuştu.

“Kim bu kardeşliği hedef alırsa karşısında bu milletin demir yumruğunu bulur”
“Bizler imar etmenin derdindeyken birileri yıkmanın derdindeydi” diyen Bakan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Çok değil 5 sene önce çevrecilik adı altında ülkeyi ateşe verenleri hepimiz gördük. Ömürleri boyunca bir ağaç dikmemiş adamların vandalladıklarına, nasıl çevrecilik adı altında pazarladıklarını hepimiz gördük. Türkiye’ye karşı ayak oyunları yapanlara şunu dedik, ‘Ne yaparsanız yapın biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz’. AK Parti girdiği her seçimden birinci parti olarak çıktı. Nitekim bu hizmetleri onaylamış oldu. Milletimize gitmekten hiçbir zaman çekinmedik. Bu siyaset büyük bir vizyon, güçlü bir lider, liderinin arkasında duran, inandığı yoldan geri dönmeyen, düşse bile ayağa kalkan milletin sayesindedir. Zalimden hesap sormaktan vazgeçmeyeceğiz, mazlumların umudu olmaya devam edeceğiz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize kastedenlere karşı uyanık olalım. Hep birlikte Türkiye olalım. Kim ki bu kardeşliği hedef alırsa karşısında bu milletin demir yumruğunu bulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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