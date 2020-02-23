Hes kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: “VAR’ı kaldırın gitsin”

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Konyaspor maçı sonrasında hakem kararlarına isyan etti.

Süper Lig’in 23.haftasında sahasında Konyaspor ile 22 berabere kalan Hes kablo Kayserispor’da hakem kararlarına öfke, beraberliğe ise buruk sevinç vardı. Müsabaka sonrasında açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, “Maalesef kendi evimizde berabere kalmak bize hiç yakışmıyor. Ama 20 geriden gelmek bizim için güzel bir durum. Bugün maç istediğimiz gibi olmadı. Genel olarak baktığımızda kontra atak futboluna dayalı bir Konyaspor vardı. İstedikleri gibi 2 golü buldular. Toparlamak bizim açımızdan gerçekten zor oldu” dedi.

Hakem kararları ile ilgili konuşan Asbaşkan Tokgöz, “Maalesef berabere kaldık ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Sapunaru’ya yapılan kalecinin yaptığı bir yumruk hareketi var ve Mesanovic’in ayaklarının yerden kesildiği bir pozisyon var. Gerçekten yeter artık. Şöyle ki ilk yarıda da hakem hataları oldu. Uygun bir dille eleştirdik. Geçen hafta kulüpler birliğinde toplantı yaptık ve MHK üyeleri bizlere VAR sistemi hakkında şunları söylediler. Maça etki edecek pozisyonlarda VAR devreye girer. Buradan bir şey sormak istiyorum. Maçın içinde bir penaltı pozisyonumuz var. VAR sistemi neden hakemi uyarıp VAR’a çağırmıyor. Kulüpler birliğinde genç hakemlere destek adına konuşmalar yapıldı yola çıkıldı. Ama bu VAR nerede? Eğer ki pozisyona etki edecek durumlarda VAR devreye girmiyorsa bu VAR’ı kaldırın gitsin” diye tepki gösterdi.

Mustafa Tokgöz, “Önceden pozisyonları orta hakem görmedi derdik, ama şimdi VAR sistemi uygulanıyor onlarda mı görmüyor. Bakın biz ligin son sırasındayız canımızla mücadele ediyoruz. Biz kendi oyuncularımızı eleştiririz, hocalarımızı eleştiririz bunlara eyvallah, artık hakemlere de yüklenmek istemiyoruz. Ama kesinlikle tahammülümüz kalmadı. Allah bu hakemlere vicdan merhamet versin” açıklaması yaptı.

Taraftarlardan özür dileyen ve destek isteyen Mustafa Tokgöz, “Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz. 20’dan 22’ye getirdik bu güzel bir durum ama yeterli değil. Daha inançlı, daha hırslı, daha derli toplu oynamamız gerekir. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bizim inancımız son maça kadar devam edecek. Bizim futbolcularımıza güvenimiz tam. Taraftarımızdan da sonuna kadar destek görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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