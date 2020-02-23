Kocasinan’da hedef 100 bin ağaç dikmek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında 100 binden fazla ağaç dikmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan’da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. İnsanların daha güzel vakit geçirebilecekleri ve daha mutlu olabilecekleri parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl 100 bin adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca fidanlığımız ve seramızın alt yapısını güçlendirip, daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz. Özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerimizle birlikte tohumlardan fidan elde etmelerine yönelik ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Önemli olan, gençlerimizin kendi yetiştirdikleri fidanların olması ve bu işe emek vermeleridir.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan ise farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında ayrı bir gayretlerinin olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerine şöyle devam etti; "Bu kapsamda ilçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında ise 425 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 4 yılda toplam 803 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan’ımızın hizmetine sunduk. Ayrıca 2015 yılında 40 bin, 2016 yılında 70 bin, 2017 yılında 100 bin, 2018 yılın da ise 125 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. 2018 yılı içerisinde park bahçeler şantiyesinde 142 bin ağaç ve 350 bin bitki yetiştirdik. Yeni hedefimiz ise 5 yılda 500 bin ağacı toprakla buluşturmaktır. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir.”

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha da güzelleştirmek adına benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

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