ERÜ’lü bilim adamının geliştirdiği milli rüzgar erozyonu ölçüm sistemine yurt dışından yoğun talep Prof. Dr. Mustafa Başaran: “Dünyanın birçok yerinden talepler geliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ERÜ’lü bilim adamının geliştirdiği milli rüzgar erozyonu ölçüm sistemine yurt dışından yoğun talep Prof. ...

İHA

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran ve Erozyon Araştırma Lideri Prof. Dr. Günay Erpul tarafından Erciyes Teknopark'ın destekleriyle geliştirilen rüzgar erozyonu ölçüm sistemine dünyanın dört bir tarafından talep geliyor.

ERÜ’lü bilim adamının geliştirdiği milli rüzgar erozyonu ölçüm sistemine yurt dışından yoğun talep Prof. Dr. Mustafa Başaran: “Dünyanın birçok yerinden talepler geliyor”

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran ve Erozyon Araştırma Lideri Prof. Dr. Günay Erpul tarafından Erciyes Teknopark’ın destekleriyle geliştirilen rüzgar erozyonu ölçüm sistemine dünyanın dört bir tarafından talep geliyor.
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran, erozyon araştırma lideri Prof. Dr. Günay Erpul ile birlikte Erciyes Teknopark’ın destekleriyle tozun yoğun şekilde taşındığı alanlarda rüzgar erozyonunun daha doğru hesaplanmasını ve ölçülmesini sağlamak amacıyla rüzgar erozyonu ölçüm sistemi geliştirdi. Geliştirilen sistem ABD ve Avrupa ülkelerinden yoğun talep gördü.
Prof. Dr. Başaran, rüzgar ve su erozyonunun önemli bir konu olduğunu söyleyerek, “Özellikle arazi kullanımının sürdürebilirliği, arazi bozulması açısından önemli bir etkiye sahip. Özellikle son yıllarda iklim değişimi ile birlikte iklim rejiminde meydana gelen düzensizlikler su ve rüzgar erozyonunu da tetikliyor. Ülkemizde de ileride daha şiddetli karşılaşacağımız sorunlar arasında gözükmekte. Son zamanlarda su erozyonu ile ilgili araştırmalar olsa da rüzgar erozyonu ile ilgili çok fazla araştırma yoktu. Yavaş yavaş bu araştırmalar da ülkemizde başlamış durumda. Bu tür araştırmalarda bir takım ölçümler yapmamız gerekiyor ki ne kadar toprak kayıpları var, insan sağlığını ne kadar etkileyecek, çevre sağlığını ne kadar etkileyecek bunun için de bir rakama ihtiyacımız var. Bunun için de bir takım ölçüm sistemlerine ihtiyacımız var. Biz bu çalışmaların içindeyken şunu fark ettik ki, dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak kullanılan ölçüm sistemleri geliştirilmiş ama ölçüm sistemlerinde dahi bir milliyetçilik var. Amerikalılar BSNE diye bir ölçüm sistemi kullanıyorlar. Avrupalı bilim adamlarının geliştirmiş olduğu ölçüm sistemini kullanmıyorlar. Avrupalı bilim insanları ise Wilson and Cook isimli bir ölçüm sistemi kullanıyorlar ve Amerikalıların sistemini kullanmıyorlar. Bilimsel anlamda da bir milliyetçilik söz konusu. Bizde kendi ölçüm sistemimizi üretebilir miyiz, geliştirebilir miyiz acaba diye yola çıktık. Sonunda da BEST (Başaran Erpul Sediment Tutucu) adı altında bir ölçüm sistemi geliştirdik. 2014 Yılında patent başvurusunu yaptık. Ölçüm sistemimizle ilgili ön araştırmaları da tamamladık” ifadelerini kullandı.
Sistemle ilgili araştırmaların uluslararası dergilerde yayınlanmasının ardından ilginin arttığını kaydeden Başaran, “Bununla ilgili uluslararası dergilerde yayınlarımızı yaptık. Bir süre sonra dünyanın birçok ülkesinden talepler gelmeye başladı. İlk talep geçen sene Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan North Carolina State Üniversitesinden geldi. Aynı zamanda Aziz Sancar’ın da görev yaptığı bir üniversitedir. Türkiye, ilk defa bir Türk üniversitesinden Amerikan üniversitesine bizim geliştirdiğimiz bir ürün ihraç edilmiş oldu. Kendi bilimsel sistemimizi bir şekilde know how yapmış olduk. Bizim geliştirdiğimiz bir ürünü onlar kendi bilimsel çalışmalarında kullanmış oldular. Muhtemelen bu çalışmadan da çıkan yayınlar ve bu yayınların okunması ile birlikte birkaç ay önce merkezi Viyana'da bulunan Avusturya Ormancılık Araştırma Enstitüsünden de ciddi bir talep geldi. Uzun süre görüştük, pazarlıklar yapıldı. Amerika’ya gönderdiğimizin yaklaşık üç katı kadar yani 240 adet ölçüm sistemimizden ihraç ettik. Meksika'da bir üniversiteden bir grup bilim insanı bizim ölçüm sistemimizle bilimsel çalışmalarını yürütmek istediklerini söylediler. Onlara da teklifimizi gönderdik. Ürünümüz için artık şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, rüzgar erozyonu araştırmalarında kullanılan ve bizim geliştirdiğimiz bu alet yüzde yüz yerli ve milli bir üründür. Sadece yurt dışında değil yurt içinde de BEST ölçüm sistemi ile araştırmalar yürütülüyor. TAGEM'e bağlı araştırma enstitülerinde, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Daire Başkanlığında ve birçok üniversitemizde BEST rüzgar erozyonu ölçüm sistemi ile şuanda çok sayıda araştırma, yüksek lisans tezi, doktora tezi tamamlandı veya devam ediyor. Patentimizi Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne devrettik. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü de şuanda Erciyes Teknopark aracılığı ile tüm dünyaya ürünün satışını gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Kayseri Yolspor-Gençlerbirliği: 7-1
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Kayseri ...
Kurmel Şirketler Grubu'ndan basın açıklaması
YEREL HABERLER Kurmel Şirketler Grubu'ndan basın açıklaması
Yaralı ıslanmasın diye önlem aldılar Yeşilhisar'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yaralı ıslanmasın diye önlem aldılar Yeşilhisar'da ...
Çiftler 'Artık Çekilmez' oldun yarışmasında ter döktü 'Artık Çekilmez Oldun' kızak yarışması renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Çiftler 'Artık Çekilmez' oldun yarışmasında ter ...
“Usta” Oyununa Büyük İlgi
YEREL HABERLER “Usta” Oyununa Büyük İlgi
Kocasinan’da hedef 100 bin ağaç dikmek
YEREL HABERLER Kocasinan’da hedef 100 bin ağaç dikmek
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Bellona Kayseri: 91 - Ormanspor: 69
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Bellona Kayseri: 91 - ...
Hes kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: “VAR’ı kaldırın gitsin”
YEREL HABERLER Hes kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa ...
Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 23.Hafta Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-0
YEREL HABERLER Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 23.Hafta Hes Kablo ...
Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz’de bize engel olmak isteyenlere hakkımızı yedirmeyiz” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Teknolojik üretimde kabiliyet artışımız, dünyanın geleceğinde bizleri söz sahibi yapar” “Haziran ayında güneş enerjisi panellerini üretmeye başlayacağız”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz’de bize engel olmak ...
Bakan Dönmez Siyaset Akademisi’nin ilk dersini verdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Bizler imar etmenin derdindeyken birileri yıkmanın derdindeydi" “5 sene önce çevrecilik adı altında ülkeyi ateşe verenleri hepimiz gördük"
YEREL HABERLER Bakan Dönmez Siyaset Akademisi’nin ilk dersini ...
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan esnaf hemşerilerine ziyaret
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan esnaf ...
Aksu ve Cabbar’dan şehit evine ziyaret
YEREL HABERLER Aksu ve Cabbar’dan şehit evine ziyaret
Başkan Büyükkılıç: "Enerjideki hedeflere Kayseri ile ulaşılır"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Enerjideki hedeflere Kayseri ile ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Başkan ...
Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor ...
Prosinecki: "2-0 geri düştükten sonra karakter gösterdik"
YEREL HABERLER Prosinecki: "2-0 geri düştükten sonra karakter ...
Bülent Korkmaz: "Yaptığımız mücadele çok önemliydi"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Yaptığımız mücadele çok önemliydi"
Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: 2-2
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: ...
Bakan Dönmez: "Tüm vatandaşımızı doğalgaz kullanabilecek hale getirecek inancımız var"
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Tüm vatandaşımızı doğalgaz ...
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Konyaspor: 2 ...
Kazada yaralanan Onursal Başkan Özhaseki Kayserispor maçını izledi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Onursal Başkan Özhaseki Kayserispor ...
Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 ...
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X